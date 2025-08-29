Aquests són els requisits per descomptar les despeses de la teva mascota en la declaració de la renda

Els animals de companyia són un membre més de la família, però això també implica que tenen unes despeses que també afecten la nostra economia. Aquestes despeses estan contemplades en la Llei de Benestar Animal, que permet desgravar en la declaració de la renda despeses fetes en els nostres animals de companyia.
No obstant això, aquesta reducció actualment només l’estan aplicant algunes de les comunitats autònomes. A més, s'ha de tenir en compte que per poder descomptar de la teva declaració de la renda aquesta part "animal", cal complir una sèrie de requisits específics.
Requisits per poder desgravar les despeses d'animals
El primer requisit és que la mascota ha d’estar inscrita correctament en el registre i disposar de tota la documentació actualitzada. A més, és imprescindible conservar en perfecte estat totes les factures de les seves vacunes, revisions o tractaments per poder justificar la despesa davant l’Agència Tributària.
En cas que aquesta deducció ja estigui disponible a la teva comunitat, hauràs de buscar l’apartat concret a la plataforma de la Renda Web, per després desglossar la despesa total del servei veterinari. El descompte corresponent s’aplicarà de manera automàtica.
Els límits de deducció poden ser modestos en comparació amb la despesa real que comporta tenir una mascota. Tot i això, aquesta mesura representa un reconeixement de la importància i la responsabilitat, també econòmica, que suposen els animals a la llar.