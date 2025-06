Canvis en els caixers automàtics: nova normativa a partir de juliol

Treure diners a qualsevol caixer canviarà lleugerament a partir de finals de juliol. Una normativa focalitzada en les persones amb diversitat funcional entra en vigor concretament el dia 28, i obligarà a tots els caixers a redissenyar la interfície, entre altres coses.

La normativa neix amb l'objectiu de garantir que les persones amb diversitat funcional siguin capaces de fer operacions bancàries sense cap impediment. Per això, s'apliquen un seguit de canvis. Entre les principals novetats hi ha l'ampliació de la mida de la lletra, audioguies i un redisseny a la interfície i el menú. De retruc aquests canvis també beneficiaran la resta de la població.

Les variacions també inclouen adaptar les icones, el text i la brillantor de la pantalla per a una millor visualització. La llei també contempla millores dins de les entitats financeres, ja que aquestes han de formar el personal amb l'objectiu d'oferir atenció a la diversitat funcional.

Els canvis, però, es faran de manera progressiva, perquè la llei distingeix els caixers nous dels ja existents. Les entitats bancàries estan obligades a advertir els clients de quins caixers ja estan adaptats i quins segueixen pendents de millores.

La modificació també tindrà un cost econòmic que hauran d'assumir els mateixos bancs. Actualment, a Espanya hi ha al voltant de 47.000 caixers automàtics i introduir els canvis per aconseguir la màxima accessibilitat costarà entre 1.500 i els 3.000 euros per unitat.

El botó que cal pitjar per evitar robatoris

Els caixers també són un espai perillós per col·lectius vulnerables a causa de possibles robatoris. És per això que hi ha un botó que sol passar desapercebut i que cal prémer cada cop que es fa alguna operació en un caixer per evitar ensurts al compte. I és més senzill del que sembla: només cal pitjar el botó "cancel·lar" un cop acabada l'operació.

Té una explicació: cada cop que es fa una operació al caixer, sigui una retirada de diners o una consulta del saldo, s'obre una sessió temporal. En alguns models de caixers, aquesta sessió pot mantenir-se activa durant uns segons, fins i tot quan ja hem marxat del caixer després de finalitzar la gestió pertinent.

Per tant, si en aquest moment una altra persona accedeix al caixer, pot aprofitar per veure dades personals a la pantalla o fins i tot mantenir la sessió oberta i fer algun tràmit que implica el robatori de diners. Tot això té solució: prement el botó de "cancel·lar" la sessió queda tanca per complet abans de marxar del caixer, sense que les dades quedin exposades.