Com accedir a la sala VIP de l'aeroport sense ser milionari: el secret que t'amaguen

La democratització del turisme ha fet que gairebé qualsevol persona pugui agafar un avió, una prova clara d'això és que ja existeixen vols per menys de 10 euros. Per tant, no només la gent més rica pot permetre's viatjar. Tot i això, algunes aerolínies ofereixen experiències exclusives per gaudir mentre s'és a l'aeroport o durant el vol.

Concretament, es tracta de les sales VIP o "lounge" dels aeroports. Aquests espais estan reservats per a clients que hagin pagat el bitllet i disposen de tota classe de comoditats, des de gaudir d'un bufet lliure per recuperar forces, fins a poder accedir a sales d'entreteniments, sales de reunions, ordinadors amb connexió a internet, capelles, àrees de descans o fins i tot dutxes.

Aquestes sales no són molt conegudes per la majoria dels usuaris, però molts executius o viatgers freqüents en fan ús de manera habitual a causa de la gran quantitat de desplaçaments que fan al llarg de l'any. Però per accedir a aquests llocs, com per quasi tot en els aeroports, s'ha de pagar.

Precisament, per accedir a aquests espais cal abonar una quantitat de diners, que en els aeroports espanyols, segons Aena, costen entre 18 i 40 euros. Existeixen alguns trucs que et permetin entra en aquests espais relaxants i esperar que l'avió inici l'embarcament. A més, aquestes sales poden ser tot un avantatge per a qui ha d'esperar llargues escales o quan el vol es retarda durant hores. Tot i això, hi ha maneres de poder-hi accedir gratuïtament.

Sales VIP a l'aeroport de Barcelona

A l'aeroport Josep Tarradellas - el Prat hi ha quatre sales per relaxar-se mentre s'espera la sortida d'un vol. Concretament, estan dividides en les dues terminals, per una banda, n'hi ha tres a la terminal 1: Sala Colomer, Sala Joan Miró i Sala Pau Casals. Per altra banda, a la terminal 2 només s'hi troba una sala VIP que existeix sota el nom de Sala Canudas.

Com accedir-hi?

Existeixen diferents opcions per accedir a aquest tipus de serveis. Per una banda, hi ha bancs digitals que permeten que els clients de targetes prèmium puguin accedir gratuïtament a aquests espais, tot i que cal saber que normalment existeix un cos mensual per formar part de la subscripció d'aquestes tarifes prèmium. Per altra banda, les targetes daurades de la companyia American Express també donen accés als serveis VIP, encara que, en aquest cas només es gaudeix de dues validacions l'any.

També, un altre tipus de companyia que permet tenir accés a aquests espais amagats són les asseguradores. Depèn del tipus de clients d'acord amb les pòlisses adquirides permetrà accedir tant al client com a un acompanyant o als menors de cinc anys que vagin amb l'assegurat.