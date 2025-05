Comets aquest error en veure pel·lícules a la televisió de casa? Posa-hi fi

L'experiència que ofereixen les sales de cinema a l'hora de veure pel·lícules és inigualable. Tot i això, cada vegada són més les persones que, sovint, opten per recrear aquest pla sense sortir de casa, ja que és més econòmic, còmode i no necessita de gaire planificació ni mobilitat. Només calen tres ingredients essencials: crispetes, manta i televisió.

Aquest últim és especialment important perquè és l'element a través del qual veiem cada una de les imatges que conformen el film. Actualment, el mercat té disponibles una àmplia varietat d'opcions per a tots els gustos, necessitats i butxaques. Però, a vegades, disposar d'una bona televisió no és garantia d'un bon visionat. Un expert en cine ha revelat a les xarxes el motiu.

"Hi ha una gran probabilitat que facis servir malament el teu televisor per veure pel·lícules", sentencia Albert Laro en un vídeo compartit a TikTok. El culpable és el motion smoothing, també conegut com efecte telenovela. Aquesta opció, que moltes vegades està activada per defecte quan es compra l'aparell electrònic, té la finalitat d'eliminar el desenfocament del moviment i millorar la fluïdesa. Però en fer-ho, genera una imatge que modifica l'estètica del cine.

Per això, en el clip Laro explica com desactivar aquest mode: només cal accedir a la configuració d'imatge de la televisió i desactivar el motion smoothing. Depenent del model i de la marca, aquesta opció pot tenir noms similars -com interpolació de moviment-.

"Vaig tardar setmanes a trobar la solució perquè no sabia ni com descriure el problema", narra el noi sobre la seva pròpia experiència. Cal destacar que la indústria audiovisual anima a fer aquest senzill canvi, ja que la manera com han estat editades les pel·lícules no és en va, sinó que cada cadència està pensada per generar una sensació concreta a l'espectador i aquesta funcionalitat pot alterar-la.