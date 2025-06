El senzill truc amb una etiqueta perquè el teu equipatge surti el primer del vol

L'arribada de l'estiu fa que gran part de la població gaudeixi de vacances i moltes d'aquestes siguin per descobrir món. Tot i que durant les vacances normalment no hi hagi presses, se sol voler aprofitar bé el temps i encara més si es tracta de marxar l'abans possible de l'aeroport.

A través de xarxes socials s'ha fet viral un vídeo on s'explica un truc senzill i gratuït perquè l'equipatge sigui el primer a sortir de l'avió, així poder-lo recollir abans i no desaprofitar el temps esperant que la maleta aparegui en la cita transportadora un cop arribem al destí.

Un treballador d'aeroport va gravar-se explicant que les maletes identificades com a "fràgils" reben un tracte especial durant els processos de càrrega i descarrega. Concretament, a l'hora de muntar els equipatges a l'avió, el personal aeri acostuma a col·locar les maletes amb l'etiqueta de "fràgil" a les zones superior o de fàcil accés perquè no s'aixafin. Exactament, això és el que permet que siguin les primeres de totes en ser retirades i es traslladin a les cintes de recollida abans de la resta.

Sol·licitar l'etiqueta

Un cop s'és al taulell de facturació, s'ha de demanar l'etiqueta que indica que l'equipatge és fràgil. La sol·licitud d'aquest adhesiu no suposa cap cost addicional. Els equipatges que porten aquest adhesiu són col·locats de tal manera que s'evita que puguin ser trencats o que es generi algun desperfecte.

Un altre truc revelat pel treballador és facturar l'equipatge a l'últim moment. Aquesta estratègia funciona perquè segons explica, “les maletes sempre es carreguen endavant cap enrere als compartiments, així que si ets l'últim a facturar, les teves maletes aniran a l'últim compartiment”. Això implica que aquests carrets seran descarregats primer, augmentant la probabilitat que aquestes maletes apareguin abans.

Finalment, un últim recurs, més legal i lícit per aconseguir marxar de pressa dels aeroports, és pagar els programes de fidelitats o passis vip de les aerolínies. Tenen un cost extra, però permeten l'embarcament prioritari, certs avantatges durant el vol i poder recollir les maletes amb rapidesa.