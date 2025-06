El truc del got i el paper que has de fer quan vas de vacances

La tornada de les vacances pot deixar tota mena de sorpreses a la llar. Una de les més habituals és l'olor de desguàs que arriba només obrir la porta de la cuina. La casa es va deixar neta i ordenada, però, per motius desconeguts, apareix aquesta olor tan incòmoda. No és que hagis comès cap error, sinó que hi ha una explicació senzilla i una manera d'evitar-ho.

En la proliferació d'aquesta olor hi tenen a veure dos factors. El primer és la calor de l'estiu i el segon el fet de tenir un habitatge tancat durant hores, dies o fins i tot setmanes. L'evaporació de l'aigua en les canonades pot travessar el tap que protegeix de les males olors i pot fer que sorgeixin a qualsevol pica, sigui de la cuina o el lavabo.

El truc del got i el paper i altres tècniques

Per evitar aquestes males olors, hi ha una solució amb dos elements que tothom té a casa i que no requereix grans maniobres. Es tracta de cobrir el desguàs amb un full de paper absorbent i posar-hi a sobre un got o un plat del revés. Aquest gest alenteix l'evaporació i reforça la protecció davant les males olors en els dies de més calor.

Una altra mesura que també és útil per evitar l'arribada de la mala olor és deixar anar una mica d'aigua pels desguassos de casa abans d'anar-se'n de vacances. Tant a les piques com als lavabos, a les dutxes o als bidets. Això aconsegueix que els sifons mantinguin la quantitat necessària per actuar com un segell hidràulic. Pel que fa al lavabo, no és convenient buidar el dipòsit de la tassa, ja que l'aigua fa la funció de barrera: n'hi ha prou amb tancar la clau de pas.

Per què el desguàs fa mala olor?

L'origen del mal olor del desguàs sol trobar-se en els sifons, les peces corbes instal·lades sota els fregalls, els lavabos o les dutxes. La seva funció és retenir una petita quantitat d'aigua que actua com a barrera natural davant els gasos del sistema del clavegueram. El líquid bloqueja el pas de les males olors, però si s'evapora, com passa a l'estiu, el fas puja cap a la llar.

Aquesta peça també serveix per retenir els residus que poden causar obstruccions en les canonades. Per aquest motiu és important que el sifó del desguàs mai estigui sec, la qual cosa se soluciona amb obrir l'aigua de l'aixeta de tant en tant. El manteniment bàsic és clau per prevenir situacions molestes en tornar de viatge.