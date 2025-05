El truc japonès per estalviar sense esforç que pots aplicar des d'avui

En un món on les aplicacions i eines digitals per gestionar les finances personals són cada cop més comunes, el mètode japonès kakebo destaca per la seva simplicitat i eficàcia per estalviar. Creat el 1904 per la periodista Hani Motoko, el kakebo —que significa "llibre de comptes per a l'economia domèstica"— va ser dissenyat per ajudar les dones japoneses a portar el control de les finances de la llar.

Aquest sistema consisteix a registrar manualment els ingressos i despeses diàries, promovent una consciència més gran sobre els hàbits de consum i fomentant l'estalvi. A diferència de les aplicacions modernes, el kakebo aposta per l'escriptura manual, la qual cosa afavoreix una connexió més profunda amb les finances personals.

Com funciona el mètode kakebo

El kakebo es basa en una estructura mensual on es registren:

Ingressos : Cal anotar tots els ingressos previstos per al mes.

: Cal anotar tots els ingressos previstos per al mes. Despeses fixes : Inclou lloguer, hipoteca, serveis bàsics, etc.

: Inclou lloguer, hipoteca, serveis bàsics, etc. Objectius d'estalvi : Definir quant vols estalviar aquest mes.

: Definir quant vols estalviar aquest mes. Pressupost disponible: Calcular la quantitat restant per a despeses variables un cop restats els estalvis i despeses fixes.

Les despeses es classifiquen en quatre categories:

Supervivència: Alimentació, habitatge, transport. Opcional: Sortides, compres no essencials. Cultura: Llibres, cinema, activitats culturals. Extraordinari: Imprevistos, regals, reparacions.

Al final de cada setmana i de cada mes, es revisen les despeses per identificar àrees on es pot reduir la despesa i millorar l'estalvi.

Beneficis de practicar el kakebo

Major consciència financera : En registrar manualment les despeses, es pren consciència de cada euro gastat.

: En registrar manualment les despeses, es pren consciència de cada euro gastat. Foment de l'estalvi : Establir objectius mensuals ajuda a crear l'hàbit d'estalvi.

: Establir objectius mensuals ajuda a crear l'hàbit d'estalvi. Reducció de despeses innecessàries : Analitzar les despeses permet identificar i eliminar compres impulsives.

: Analitzar les despeses permet identificar i eliminar compres impulsives. Millora de la relació amb els diners: El kakebo promou una relació més saludable i reflexiva amb les finances personals.

Com iniciar-se al kakebo

Per iniciar-se en aquesta tècnica, només cal un quadern o agenda on registrar els ingressos, despeses i objectius d'estalvi. També existeixen llibres específics que guien en aquest procés, com el "Kakebo: L'art japonés d'estalviar diners" de Fumiko Chiba.

El kakebo és una eina senzilla però poderosa per prendre el control de les finances personals. Amb disciplina i constància, aquesta tècnica pot ajudar a estalviar diners, reduir despeses innecessàries i millorar la relació amb els diners.