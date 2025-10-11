El truquet per treure el màxim potencial de la fregidora d’aire

La fregidora d’aire s’ha convertit en un dels aparells estrella de les cuines. El seu èxit no és casual: permet gaudir de plats cruixents i saborosos amb molt menys oli que les fregidores tradicionals. En comptes de submergir els aliments en greix, funciona fent circular aire calent a gran velocitat, cosa que aconsegueix una textura similar a la del fregit però amb una quantitat mínima d’oli.
Aquesta manera de cuinar té diversos beneficis. D’entrada, ajuda a reduir el consum de greixos i calories, un punt clau per a aquelles persones que volen mantenir una alimentació més saludable sense renunciar al gust dels fregits. També és molt més neta: no esquitxa, no deixa olor d’oli a la cuina i, a més, la majoria de models són fàcils de netejar. La seva versatilitat és un altre punt fort, ja que no només serveix per fer patates o croquetes, sinó també per cuinar verdures, carns, peixos o fins i tot rebosteria.
Res és perfecte
Ara bé, com passa amb qualsevol cosa, també té els seus inconvenients. Encara que sigui una alternativa més sana, abusar dels fregits continua sense ser recomanable, i tenir la facilitat i aquesta sensació de pensar que en fer-se la fregidora d'aire és sa, pot suposar que s'augmenti el consum d'arrebossats sense adornar-se. També val a dir que hi ha plats que no aconsegueixen exactament la mateixa textura o sabor que amb una fregidora d’oli tradicional.
Tot i que sigui fàcil de netejar donada la seva mida, fet que de vegades suposa un inconvenient si es vol fer grans quantitats, cal destinar tems a la neteja. Però com se sap popularment, "no és més net ui més neteja, sinó qui menys embruta", i precisament el truquet de posar-hi paper reflecteix aquesta idea.
Neteja una petita part, no tota
El truc és ben senzill: consisteix a posar un paper de forn sota el menjar. Molta gent ja ho fa, però el problema bé quan, per exemple, es vol cuinar uns bistecs o quelcom que necessita fer-se amb la reixa que eleva l'aliment dins de la fregidora.
Quan s'utilitza l'elevador perquè el menjar es faci per ambdós costats, només cal aixecar la reixa i col·locar sota un paper de forn. Així tot el que desprengui la carn o l'aliment en qüestió anirà a parar al paper i no a la superfície de la fregidora d'aire. Aquest truc no evitarà que s'hagi de netejar, però no caldrà netejar tota la fregidora d'aire, amb netejar la reixa, serà més que suficient.