Els agents de trànsit multaran amb fins a 5.000 euros als vehicles que circulin per aquestes carreteres

Cada cap de setmana milers de persones abandonen les ciutats a la recerca d'una tranquil·litat que sovint es troba en les zones rurals. Els dies de festius solen anar acompanyats de positivisme i alegria, per això és important anar alerta de no ser multats, no sigui cas que el cap de setmana no vagi com s'esperava.

Aquesta escapada idíl·lica pot acabar en un mal de cap per motius econòmics: circular amb vehicles de motor per camins rurals, terrenys no asfaltats o pistes forestals està prohibit i ser enxampat pot costar fins a 5.000 euros o, en els pitjors dels casos, fins a 30.000 euros si es considera un delicte contra el medi ambient, segons l'estipulat per la Direcció General de Trànsit (DGT) i diferents normes autonòmiques. El portaveu de la DGT alerta del que comporta si s'infringeix la norma: "No es tracta només d'una infracció administrativa; en els casos greus, com malmetre ecosistemes protegits, pot derivar en un càstig penal".

Aquesta infracció ha anat a l'alça donada la quantitat de vehicles SUV que circulen arreu del territori. Concretament, gairebé el 60% de vehicles venuts durant 2024 a l'Estat son d'aquesta categoria, totterrenys lleugers i això fa que la gent se senti més atreta i menys desacomplexada per anar per camins rurals.

Pot variar entre els 300 euros i els 5.000 euros

La multa per cometre aquesta irregularitat oscil·la entre els 300 euros, si se circula sense autorització, i 5.000 euros, si es transita per zones protegides o es malmet el terreny. En el cas dels grups organitzats que fan sortides amb vehicles de motor siguin cotxes o motos, la multa pot ascendir fins als 30.000 euros per considerar-se un delicte contra el medi ambient.

Tot i això, hi ha algunes excepcions: no és impossible gaudir del camp. La normativa establerta contempla excepcions com si la justificació per recórrer aquestes vies és per arribar a una propietat privada o a poblacions en les quals no hi ha cap accés alternatiu. Encara això, els conductors han de circular a menys de 20 quilòmetres per hora i evitar ser un grup nombrós.

Els agents especialitzats en trànsit demanen aplicar el sentit comú: "Si no hi ha una altra ruta, no hi ha sanció. Però si el camí està senyalitzat amb el símbol de prohibit circular, s'imposarà una sanció". Justament, en territori català, la Llei 9/1995 prohibeix circular "per calcades seques de rius, tallafocs o vies forestals" i la pena pot implicar la immobilització del vehicle.

Queixes dels amants de l'"Off-Road"

Per altra banda, els amants del motor "off-road" es queixen perquè senten que la seva passió està condemnada a desaparèixer. Les multes i la pressió ecologista ha fet que es tanquin diferents accessos per on abans s'hi podia practicar aquest esport, però la DGT insisteix que la prioritat és protegir el patrimoni natural. "Els vehicles actuals tenen potència de sobres per malmetre el sòl en pocs minuts. És una qüestió de responsabilitat", explica el portaveu de l'administració pública de trànsit.