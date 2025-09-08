Els motius pels quals no hauries de deixar anar al teu gos en espais compartits

Quan passeges amb el teu gos és normal que et trobes amb altres gossos i és freqüent sentir allò de "tranquil, no fa res!" quan un d'aquests animals s'apropa al teu gos perquè està solt. No obstant això, aquest comportament pot tenir conseqüències inesperades per als altres animals, com explica al vídeo de TikTok l'expert en conducta d'animals @k9ryocan.
@k9ryocan “¡Pero si no hace nada!” Sí, hasta que un día sí lo hace. Deja de asumir que tu perro suelto no afecta a los demás. Puede que el otro perro esté entrenando, tenga miedo o incluso sea reactivo. ⚠️ No fastidies el paseo de otro. 🚫 Si no tienes control total sobre tu perro, no lo sueltes. ¿Te ha pasado esto alguna vez? 👇 #Ryocan #PerrosResponsables #EducaciónCanina #AdiestramientoConCriterio #PerrosConCorrea #ConductaCanina ♬ sonido original - RYOCAN
Responsabilitat amb els teus gossos
Com explica al vídeo l'ensinistrador de gossos, la frase de "no fa res", no és cap argument ni excusa per tenir el gos solt en un espai compartit, ja que, tot i que el teu gos no sigui perillós, l'altre pot "estar en ple procés de rehabilitació, educació o, simplement, no tolera bé la presència de desconeguts" explica al vídeo l'expert en comportament caní.
De fet, explica @k9ryocan, deixar anar al gos sense assegurar-se que acudeix a tu de nou quan el crides suposa una falta de control i de responsabilitat. "Són animals, no robots, no saps com reaccionarà", subratlla l'ensinistrador. Mantenir-ho lligat en espais compartits garanteix un marge de seguretat, tant per al mateix animal com per als altres.
Per tant, l'aprenentatge final no es tracta de limitar la llibertat del gos, sinó d'assegurar la convivència amb la resta de gossos que es pugui trobar en espais compartits amb empatia, prevenció i respecte mutu.