Em poden multar per activar les llums d'emergències en una retenció?

És quasi una acció automàtica activar les llums d'emergència del vehicle quan hem de frenar per una retenció en la carretera. Ho fem per avisar al vehicle que ve darrere que estem frenant bruscament perquè, potser, veníem d'una alta velocitat i, a causa de la retenció, hem hagut de reduir la marxa.
Tot i que açò ens sembla una cosa normal, segura i avalada per la Direcció General de Trànsit (DGT), la realitat és que, segons la normativa aquesta és una pràctica errònia que, inclús, pot fer que ens multen.
Una manera errònia d'avisar
Segons l'article 109, apartat 1.c de la Llei de Trànsit, quan s'ha de parar el cotxe o frenar reduint la marxa considerablement degut a retencions en la carretera "haurà d'advertir-se, sempre que sigui possible, mitjançant l'ocupació reiterada de les llums de frenada o bé movent el braç alternativament de dalt a baix amb moviments curts i ràpids".
Així, segons la DGT, l'ús de les quatre llums d'emergència del cotxe per assenyalar una retenció no és la forma correcta de fer-ho, de fet, s'estableixen multes que van des dels 80 fins als 200 euros, però aquestes no són aplicables, ja que, com s'indica a la norma, és una de les opcions que s'ha d'utilitzar "sempre que sigui possible".
Per tant, tant l'ús de les llums de frenada de manera reiterada, com el moviment del braç o l'ús de les llums d'emergència són opcions per indiciar al cotxe de darrere que hi ha una retenció en la carretera, però les més adients per normativa són les dues primeres.