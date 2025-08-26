Sis trucs per fer front al jet-lag quan vas de viatge

Encara que agost arriba a la seva fi, l'estiu i les vacances comencen, ara, per a molts. Aprofitant els dies restants la gent tria un destí per viatjar on pugui estar uns llargs dies i gaudir de la tranquil·litat de no treballar. Però si tries un destí on la diferència horària és molta, has de saber que tindràs jet-lag, la sensació de cansament que pot arruïnar els primers dies del viatge. Però no et preocupis, hi ha alguns trucs per a ajudar-te a suportar-ho i començar la teva aventura amb energia.
Gastronomia lleugera
Els primers dies del viatge sempre són emocionants, però també hi ha desajustaments horaris i de menjar. Encara que tinguis ganes de tastar-lo tot, menjar lleuger pot ajudar-te a no caure rendit ni sentir-te pesat. A més, en destins de Centreamèrica (Costa Rica, per exemple) o Àsia (com el Vietnam), on la diferència horària és notòria, has de tenir en compte que, a més, el menjar local pot ser més contundent o diferent del que estàs acostumat.
Evita espais amb poca llum
Durant els primers dies, és millor no planejar visites a museus, esdeveniments tranquils o activitats en interiors amb poca il·luminació que requereixin molta concentració. Deixa aquestes experiències per a quan estiguis més despert i adaptat al nou horari, així les gaudiràs millor.
Estigues actiu i socialitza
Estar en contacte amb altres persones i participar en activitats a l'aire lliure ajuda a mantenir la teva ment i cos desperts. Interactuar amb gent de la teva al voltant i estar en constant moviment pot reduir la sensació de fatiga i ajudar al fet que la teva ment i cos s'adapti més de pressa al nou horari.
Evita l'alcohol i l'excés de cafeïna
Encara que el cafè pot donar-te un impuls temporal, aquesta energia sol desaparèixer ràpidament, deixant-te més cansat. L'alcohol, per part seva, pot alterar el teu somni i augmentar la sensació d'esgotament.
Controla les hores de somni durant el vol
Dormir tot el trajecte, especialment si aterres de dia, pot desorientar el teu rellotge biològic. L'ideal és fer migdiades curtes per a mantenir-te alerta en arribar, però no tant perquè després et costi dormir bé a la nit i reajustar el teu ritme.
El jet-lag s'evita el dia anterior
El dia anterior del viatge, intenta descansar bé. Això t'ajudarà a començar amb ganes i gaudir al màxim. Apaga el mòbil, evita cafè o alcohol, i crea un ambient tranquil amb música suau o llum tènue. Així, el teu cos estarà llest per a adaptar-se millor al canvi horari i el jet-lag pesarà menys.