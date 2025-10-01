Trucs per estendre la roba en una casa petita

Hi ha pocs problemes més habituals a les cases petites que estendre la roba. Invents n'hi ha de tota mena per mirar de trobar espai on no n'hi ha. Però sovint el resultat no és tan satisfactori com s'espera. Una creadora de contingut, Virginia Martínez (@ideasatrocitos) ha compartit a les xarxes diversos trucs per millorar considerablement el procés de l'estesa.
Per treure el màxim profit a l'estenedor és útil posar-hi dos penjadors i lligar-ne els llençols. D'aquesta manera estan ben estesos per sota de l'estenedor, però no ocupen espai. Per plegar-los hi ha un altre truc: ajuntar primer els extrems dels llençols, estendre'ls i doblegar els laterals cap a dins fins a formar una butxaca.
Martínez també dona diversos consells desconeguts per planxar millor. Per exemple, posar paper d'alumini a la base de la taula de planxar reflecteix la calor, puja la temperatura i permet aconseguir un bon resultat passant menys vegades la planxa. O un altre: fer una barreja amb aigua tèbia i suavitzant i posar-ho en un polvoritzador. Això també ajudarà a plegar amb més facilitat.
I si després de l'ús continua la planxa s'enganxa i s'embruta amb l'ús, només cal aplicar unes gotes d'oli en un cotó, fregar bé la superfície, netejar-la amb un drap i passar-hi per sobre una peça de roba vella abans de tornar-la a utilitzar.
@ideasatrocitos ✨9 trucos súper útiles ✨ que harán que tu colada sea más rápida, ordenada y sin estrés. Desde cómo aprovechar mejor el tendedero, hasta formas de doblar las sábanas sin perder tiempo ni espacio. Y una fórmula súper sencilla de hacer y muy eficaz. #TrucosColada #VidaFácil #SábanasPerfectas #IdeasATrocitos #HogarOrganizado ♬ Best One Yet - Layup
Borrissol al jersei
Amb l'arribada de la tardor i el canvi de temperatures, les mirades giren cap als armaris. I després de passar l'estiu tancats, els jerseis surten per tornar-se a convertir en uns habituals del nostre dia a dia. Amb caputxa sense, a ratlles o monocromàtics, la majoria comparteixen un problema, amb el pas del temps hi pot sortir borrissol.
Aquestes boletes creades a partir del mateix teixit empitjoren la qualitat del jersei i fa que molta gent els acabi tirant. Per solucionar aquest problema diversos experts suggereixen que la solució és a l'etiqueta dels jerseis. Cal fixar-s'hi abans de comprar-los perquè diversos detalls poden avançar la qualitat del teixit.
Diversos experts de l'empresa tèxtil Dabedan asseguren que el tipus de fibra és l'element rellevant: les fibres naturals com el cotó o la llana, especialment quan es tracta de fibres llargues i de bona qualitat –com la de merino o el caixmir–, presenten menys risc. En canvi, les sintètiques, com el polièster o l'acrílic, tendeixen a formar més borrissol perquè són més resistents i flexibles.