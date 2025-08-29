Què fer aquest cap de setmana al Baix Montseny: 29, 30 i 31 d'agost de 2025

Perquè no se t'escapi res, Nació Baix Montseny t'apropa una selecció de les activitats més destacades d'entre totes les que s'han programat aquest cap de setmana als municipis de la comarca natural.
1.- Sant Hilari: Festa Major 2025
Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 d'agost de 2025. Tot el dia. Arriba la Festa Major de Sant Hilari amb la baixada de carretons, propostes musicals i activitats per a tots els gustos. El divendres 29 d'agost a la tarda, a les 16 hores, hi haurà el Campionat de Botifarra a la plaça Doctor Gravalosa que organitza la Penya Barcelonista de Sant Hilari. També a les 16 hores es farà la Gimcana Marrana - Carro del Mam, una activitat per a majors de 18 anys a la plaça Guilleries.
A les 17 hores començarà el Concert de Festa Major amb l’Orquestra Metropol al Pavelló municipal. A les 19 hores la música continuarà amb les Sardanes de la cobla Bisbal Jove a la plaça Jacint Verdaguer. A les 20 hores es farà el Pregó Jove a càrrec de Comissió de Festes Jove amb la xaranga Xaran garín, que farà un recorregut de la Plaça 1 d’octubre. A les 21 hores tindrà lloc el Sopar Popular de Festa Major al Pavelló Municipal d’Esports. A les 11 de la nit començarà el Gran Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol al pavelló municipal d’esports.
El dissabte 30 començarà a les 10:30 hores amb la plantada de gegants a la Plaça Gravalosa. Mitja hora més tard, arrencarà la cercavila amb les colles convidades: Breda, Maçanet, Sant Julià de Vilatorta. A les 15 hores arribarà la 42a Baixada de Carretons. En primer lloc, es farà la carregada de carretons a la plaça de Cal Ros i el carrer doctor Morales. A les 16 hores hi haurà la sortida dels autobusos i una hora després començarà l'ambientació musical amb la banda “La Principal de Cassà de la Selva”.
El tret de sortida de la baixada serà a les 17:30 hores i durarà fins a les 19 hores. El Dj Bacardit serà l'encarregat de poar-hi el punt final a la plaça del General Moragues amb música i la festa de carretons. A les 19 hores hi haurà ball de sardanes a la plaça Jacint Verdaguer. La música tradicional continuarà a les 22:30 amb un concert d'havaneres.
El diumenge 31 d'agost a les 10 del matí hi haurà la XXVI Trobada de Puntaires a la Plaça Gravalosa. Tot seguit, a les 11:30, es podrà gaudir de l'espectacle infantil “Absurd” del Circ Vermut a la Plaça Gravalosa. A les 12 hores es disputarà el partit de futbol de Festa Major entre el Cadet Femení del C.E Sant Hilari Font Vella i el Cadet Femení. A les 17 hores la tarda hi haurà la Holi Fest a la Plaça Jacint Verdaguer. La gresca continuarà a les 18:30 hores amb el concert Claqué&Swing a càrrec de Men in Swing als Jardins de Can Rovira. Per acabar, a les 22 hores, hi haurà la nit Fi de Festa amb l’espectacle Flota dos de David Moreno Cía & Cristina Calleja a la Plaça Moragues.
2.- Sant Celoni: prèvia de la Festa Major 2025
Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 d'agost de 2025. Tot el dia. El divendres a la tarda hi haurà parada i marxandatge dels MontSenys i MontNegres, així com berenar i animació amb geganters i colles locals. El dissabte començarà amb el primer Campionat de Tennis Taula al Club Tennis Montnegre, activitats familiars com manualitats i espectacle infantil en anglès. A la tarda tindran lloc un torneig de bàsquet 3x3, una Festa Country i la segona edició de l’UnderSeny amb tallers de skateboard, concurs de patinatge, actuacions musicals. El correfoc infantil i juvenil tancarà la jornada. El diumenge s’iniciarà amb el Torneig de Petanca, continuarà amb la presència de les parades dels MontSenys i culminarà amb un concert-ball de swing a la plaça de l’Església i un debat sobre el racisme als jardins de la Rectoria Vella.
3.- Sant Celoni: presentació de la Penya Gironina Baix Montseny
Divendres 29 d’agost de 2025. A les 19 hores. La Sala Bernat Martorell de Can Ramis acollirà l’acte d’inauguració oficial de la Penya Gironina Baix Montseny. La trobada comptarà amb la presència de representants del Girona FC i de la Sisa, en un vespre que vol esdevenir punt de trobada entre afició, esport i comunitat. Aquest acte celebrarà la passió pel futbol i reforça els vincles del territori amb el club gironí.
4.- Llinars del Vallès: prèvia de la Festa Major 2025
Dissabte 30 i diumenge 31 d'agost de 2025. Tot el dia. Les activitats començaran dissabte amb el Torneig de Vòlei Platja 4x4, una competició popular a la plaça dels Horts d’en Roqueta entre les 9 del matí i les 7 del vespre. Paral·lelament, s’inicien els actes previs amb la passejada familiar nocturna, que sortirà a les 9 del vespre de la plaça dels Països Catalans i acabarà al local del CELLV amb un pintxo de botifarra.
Tot seguit, DJ Aleix serà l’encarregat de fer ballar tothom al ball a la fresca al pati de Can Mas Bagà. Diumenge continuarà amb les botigues al carrer, que s’instal·laran al Passeig Europa de les Nacions de 10 a 20 hores.
5.- Santa Maria de Palautordera: Cicle de Música Catalana 2025
Dissabte 30 i diumenge 31 d'agost de 2025. A les 22 hores. Dissabte l’envelat de Palautordera acollirà l'espectacle de l’Esbart Dansaire de Rubí, una entitat cultural fundada l’any 1923. Aquesta agrupació de balladors treballa en diferents àmbits de la dansa catalana a través de l’ensenyament, amb l’escola de dansa, la producció i presentació d’espectacles, amb el cos de ball. El seu objectiu és la conservació i difusió de les tradicions catalanes, especialment les locals.
Diumenge l’Envelat també rebrà l'Associació per a la Difusió del Folklore (ADIFOLK), una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fonamental potenciar i dinamitzar el folklore i la cultura popular catalanes, i alhora potenciar l'intercanvi cultural. ADIFOLK arriba a Palau amb Anna Andreu i Marina Arrufat, una parella que compareix un projecte artístic. Andreu va guanyar el millor disc de cançó d'autor l'any 2023 amb La mida i va escriure les lletres de Vigília, el seu tercer disc, mentre esperaven el seu primer fill.
