El Berguedà desplega el programa Festes de Qualitat per millorar l'oci nocturn

El Consell Comarcal del Berguedà posa en marxa un nou programa destinat a implementar accions en el marc de l'oci nocturn de la comarca amb l'objectiu de fer-lo més segur. L'han titulat Festes de Qualitat i tindrà com a primer escenari la Festa Major de Puig-reig, que es desenvoluparà entre el 5 i el 9 de juny. En total, 12 consistoris berguedans s'han sumat a la iniciativa.

La principal missió del programa, tal com ha detallat el conseller comarcal de Joventut, Ramon Caballé, és "desplegar un seguit d'accions per fomentar espais segurs". En concret, l'estratègia que s'implementarà, en especial al voltant de les activitats nocturnes de les festes majors, es fonamenta en tres línies d'actuació principals: els consums responsables, la prevenció de les violències masclistes, i la formació de les persones i entitats implicades en l'organització d'aquestes celebracions.

El Consell va poder fer algunes proves pilots a través de serveis puntuals durant l'any passat i amb l'assessorament d'administracions superiors. A partir d'aquí, ha pogut consolidar una estratègia que s'ha traslladat i adaptat a les casuístiques dels 12 municipis que s'han adherit al programa. "L'administració comarcal ha ajudat amb el suport tècnic, treballant de bracet amb els regidors i les regidores de festes per crear uns materials i organitzar l'estratègia", ha indicat Caballé.

Aquesta tasca tindrà com a prova de foc l'escenari puig-reigenc, que si bé ja fa anys que ha anat implementant accions, ara ha acabat ampliant i definint un mètode d'actuació que, previsiblement, continuarà creixent i adaptant-se amb els anys. "Quan vam conèixer que la Patum de Berga havia estat reconeguda amb el distintiu de qualitat Q de Festa! vam pensar que era la línia en la qual ens volíem enfocar", ha apuntat la regidora de Festes de Puig-reig, Imma Comas, qui ha detallat que després d'haver anat implementant mesures els darrers anys, "ara és el moment culminant i que creiem que ho tenim més assumit i que tenim presents les accions que impliquen al nostre municipi".

A tall d'exemple, algunes mesures previstes per a la Festa Major de Puig-reig és el punt lila, el suport de transport públic i taxi, l'assistència sanitària, la dispensació gratuïta d'aigua, el servei de barra sense alcohol i l'oferta d'aliment sòlid, a més del repartiment de taps per a les orelles i preservatius. També es disposarà d'un alcoholímetre i es reforçarà la seguretat al voltant dels espais de festa nocturna. Així mateix, el personal de barra ha rebut formació específica per conèixer els protocols i poder actuar adequadament en cada cas.

Exemple del material de difusió que es repartirà dins de la campanya

Lídia López

Un "tractor" comarcal de seguretat a l'oci nocturn

A més de Puig-reig, també desplegaran el programa Festes de Qualitat les poblacions d'Avià, Bagà, Casserres, Cercs, Guardiola de Berguedà, Olvan, la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada. En paral·lel, el material comarcal també s'afegirà a les campanyes ja consolidades de Berga i Gironella, per complementar-les.

Segons Caballé, la casuística de pobles petits que presenta el Berguedà fa que impliqui una "complexitat" a l'hora d'intervenir de forma unitària i, fins ara, "cada municipi feia el que bonament podia". En tot cas, tant amb els consistoris que ja es treballa com amb els que s'han interessat, la voluntat de l'ens comarcal és facilitadora de cara al fet que aquest engranatge de seguretat arribi a tots els pobles, indiferentment de la seva dimensió.

"El Consell Comarcal ha d'actuar com a tractor per tal que aquestes polítiques puguin arribar als 31 municipis del Berguedà", que avança que aquest és el primer pas en un camí per equiparar els serveis als estàndards de la Generalitat i la Diputació de Barcelona per tal que també puguin ser reconeguts. Totes les propostes plantejades estan emmarcades en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.