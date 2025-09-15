Finalitza la vaga a Liven-Paulig sense lligar cap acord sobre el conveni

L'assemblea de la secció sindical de CGT a Liven-Paulig celebrada el darrer divendres va decidir desconvocar la vaga vigent als centres de treball de Berga, Puig-reig i Valldoreix a partir del primer torn d'aquest dilluns. Haurà estat una setmana sencera d'aturada, amb diferents punts de vista sobre l'afectació i el seguiment entre el sindicat i l'empresa. Ara bé, l'activitat torna a la normalitat sense que ambdues parts hagin lligat cap acord al voltant del conveni col·lectiu, principal motivació de la vaga.
"Durant set dies, la vaga ha afectat greument la producció i s'han aturat nombroses línies tant a les plantes de Berga com a la de Puig-reig, demostrant que som imprescindibles per al funcionament de l'empresa", valora la CGT del Berguedà en un comunicat de premsa, que denuncia que "l'empresa ha respost vulnerant el dret de vaga: substituint treballadores, contractant via ETT, passant per les línies per intimidar i posant obstacles al comitè de vaga". "Aquestes pràctiques ja han estat denunciades a Inspecció de Treball", asseguren, puntualitzant que estan a l'espera de tres resolucions pels expedients oberts.
D'aquesta manera, el sindicat recorda que "la vaga es va convocar davant la negativa de la direcció a negociar un conveni propi i la seva voluntat d'imposar el conveni sectorial, ignorant les nostres propostes tot i acumular beneficis milionaris", afirmant que "si ens continua ignorant i menystenint, estem preparades per tornar a demostrar la nostra força". "Que ningú s'equivoqui: la lluita per un conveni digne continua perquè nosaltres no ens venem ni ens rendim", avancen.
Per tot plegat, la CGT reivindica que "la direcció ha d'entendre que som un actor col·lectiu legítim i que ha d'accedir a les demandes de les treballadores", reclamant que "les treballadores som qui ens deixem la vida a les línies, amb torns rotatius impossibles, i és de justícia exigir que l'empresa ho reconegui i que deixem de perdre poder adquisitiu".
Finalment, el sindicat ha aprofitat l'escrit per agrair "a totes les treballadores que, malgrat la por, heu secundat l'aturada amb generositat i dignitat, a les persones que heu col·laborat amb la caixa de resistència i també a les companyes solidàries que heu estat als piquets", incidint que "sense vosaltres aquesta lluita no hauria estat possible".