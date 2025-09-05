La Fundació la Llar vol traslladar l'activitat del Centre Especial de Treball a la Valldan

La Fundació la Llar vol traslladar l'activitat del Centre Especial de Treball del Taller Coloma al polígon industrial de la Valldan. Els serveis que es desenvolupen a les instal·lacions avianeses tenen marge de creixement, però l'espai actual no té capacitat d'assumir-ho. Així, per tal de millorar l'eficiència en els encàrrecs i fer més accessible l'equipament, l'entitat ha pactat la permuta d'un solar a la Valldan, propietat de l'Ajuntament de Berga, amb una finca del carrer Balmes.
"Valorem molt positivament aquesta permuta perquè fa molt temps que estàvem buscant un espai a Berga i teníem dificultats per trobar-lo", ha afirmat en declaracions a Nació Berguedà la gerent a la Fundació la Llar, Ester Comellas, qui ha reconegut que "trobar aquesta parcel·la de l'ajuntament i que hi hagués la disposició de fer la permuta, per nosaltres ha sigut excel·lent".
Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha detallat que l'oferta que els va fer la fundació "ens va semblar interessant, tant des del punt de vista que l'ajuntament tingui més opcions de poder incidir en la rehabilitació del Barri Vell com pels usos que pot tenir aquest edifici i que estan totalment oberts". A més, cal tenir en compte que aquest immoble té una situació ideal per la corporació local, pel fet que se situa paret amb paret d'una altra finca que també és de propietat municipal.
Així, amb l'interès per part de totes dues parts, els tràmits s'han anat desenvolupant al llarg de la primera meitat de l'any, incloent-hi la taxació independent de les propietats. Durant l'estiu, es va signar la permuta, i ara, l'ajuntament ja és titular de l'edifici del carrer Balmes i la Fundació la Llar disposa del solar al polígon industrial al seu nom.
Els pròxims passos passen pel finançament
Amb la permuta certificada, ajuntament i fundació poden començar a posar fil a l'agulla per definir el futur de tots dos equipaments. Per part de la Llar, avancen que estan encara lluny de poder construir la nau. "Disposar de la parcel·la és el primer pas, però el projecte requereix una inversió important", ha remarcat la gerent, qui ha confirmat que "ara mateix estem en la recerca de finançament per poder-ho dur a terme".
Tot i que encara sigui aviat per pensar en propostes finalistes, des de la fundació indiquen que les instal·lacions de la Valldan hauran de permetre que es desenvolupin el ventall de serveis que ara acull el centre d'Avià: la bugaderia, la destrucció de documents i els manipulats. També podrà servir de magatzem de material en altres recursos prestats des del CET, com la jardineria, la neteja o tasques de consergeria. A més, també cal recordar que s'ocupen del Bar del Pavelló de Berga, elaboren lots de Nadal i ofereixen altres serveis a empreses.
En el cas de l'edifici del carrer Balmes, l'equip de govern té previst incloure'l en la petició que faci el consistori en la pròxima convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat, fent un esbós sobre les possibilitats de rehabilitació i l'ús que poden tenir les finques contigües. Una funcionalitat que es vol pactar amb la resta de grups municipals, tot i incidir en l'ocasió que pot esdevenir per ampliar el parc d'habitatge públic municipal.
"Al ple es va fer menció dels edificis amb titularitat de l'ajuntament, però la realitat és que no disposem de gaires pisos", assenyala el regidor. De fet, hi ha un altre edifici plurifamiliar al Barri Vell, el del carrer del Balç, que sí que disposa d'un projecte redactat i que també s'inclourà en la petició berguedana del Pla de Barris. En tot cas, per al titular d'Urbanisme, hi ha una coincidència general al plenari sobre la necessitat d'actuar al Barri Vell que pot ajudar a encaminar les futures intervencions.
Finalment, Serra també ha reconegut que, amb la permuta, "hi ha una part de decisió política i la voluntat de poder donar un cop de mà a la Llar perquè el seu projecte pugui tirar endavant i desenvolupar-se", afegint a més que "com que nosaltres volem que hi hagi més activitat al polígon industrial de la Valldan, també resulta positiu".
Millores al servei ocupacional
Segons les dades facilitades per la Fundació la Llar, el seu CET dona feina 65 persones amb discapacitat o trastorns de salut mental. Durant l'estiu, les instal·lacions del servei ocupacional del Taller Coloma s'han reformat, adequant l'espai als nous perfils: persones amb altes necessitats de suport, trastorn de la salut mental i trastorn de l'espectre autista. Així, el recurs disposa ara d'una nova sala multisensorial i una aula de fisioteràpia, a la vegada que s'han adaptat la terrassa i els accessos. També s'han proveït zones amb menys soroll i més aïllades, per facilitar la concentració i reduir l'estrés.
Amb tot, l'entitat assenyala en un comunicat que "amb aquesta reforma, la Fundació La Llar continua fent un pas endavant en el compromís de posar les persones al centre", i refermant que l'objectiu és que "cada persona usuària se senti atesa, còmoda i segura, en un espai que s'adapta a les seves necessitats i que obre noves portes per créixer i viure amb més qualitat de vida".