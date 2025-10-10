L'Ajuntament de Berga aprova una moció de condemna del genocidi palestí

L'Ajuntament de Berga ha aprovat, en el decurs del ple ordinari d'octubre, una moció per condemnar el genocidi palestí. El text l'ha presentat i defensat el Casal Panxo, recollint els informes elaborats per entitats internacionals pels drets humans com Amnistia Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem o Physicians for Human Rights. També la mateixa Organització de les Nacions Unides (ONU), que tal com han assenyalat en l'exposició de la moció "aquest setembre, ha estat la mateixa ONU qui utilitza la paraula genocidi per descriure el que l'estat d'Israel està fent a Gaza contra el poble palestí, durant gairebé dos anys".
Un dels membres del Casal Panxo, Arnau Borràs, ha estat l'encarregat de presentar l'argumentari de la moció. El text exposa que, en les conclusions d'aquestes agrupacions, "es detallen delictes sobre la societat civil palestina que s'executen amb la intenció de destruir totalment o parcialment els palestins de la Franja de Gaza com a grup, pel fet de ser palestins".
La moció incideix que en aquests documents internacionals "s'hi detallen crims com l'assassinat de desenes de milers de dones, nens i ancians; l'assassinat deliberat de periodistes; el desplaçament forçat massiu; l'ús de la fam com a arma de guerra; i la destrucció d'habitatges i infraestructures civils que han privat els palestins d'atenció mèdica, educació i altres drets bàsics". Unes situacions que, tal com assenyalen, coincideixen amb la descripció de genocidi aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1948.
És per això que s'insta a l'Ajuntament de Berga a "condemna el genocidi que l'estat d’Israel està cometent sobre el poble palestí". En segon lloc, que es refermi el compromís que el mateix plenari va adoptar el juny de 2021, "en contra dels bombardejos d'Israel sobre Gaza i de suport al poble palestí", així com a "la campanya de Boicot, desinversions i sancions contra l'estat d’Israel, amb motiu del 73è aniversari de la Nakba Palestina". Finalment, es proposa "comunicar aquests acords i l'aprovació de la present moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Govern de l'estat espanyol, així com a la Comunitat Palestina de Catalunya".
Aprovada amb els vots favorables de la CUP, PSC i ERC
El portaveu d'Esquerra, Moisès Masanas, va ser l'encarregat d'obrir el debat polític de la moció. Masanas va arrencar avançant el seu vot favorable exposant que "a qualsevol país o comunitat, una guerra és una situació que ens degrada com a societat i, en el fons, ens fa pitjor com a éssers humans", a la vegada que va lamentar que "la paraula genocidi, malauradament, torna a estar sobre la taula en ple segle XXI". El portaveu també va fer referència a altres situacions degradants per a la humanitat, com a Ucraïna o Sudan del Sud, i es va mostrar partidari de "fer tot el que està en la nostra mà per aturar una situació que és inadmissible".
També es van decantar favorablement des del grup del PSC, amb un posicionament exposat pel portaveu, Abel Garcia. "És palès que estem vivint uns moments complexos i que la vida de moltes persones, no només ara sinó també pel futur, es veu truncada", ha recordat Garcia, qui ha emfatitzat que "amb els nostres interlocutors polítics, hem mostrat lideratge i mà ferma per lluitar contra la situació que es viu a Palestina". En aquest sentit, el socialista ha aprofitat per animar la corporació que faciliti el transport des de Berga cap a Barcelona perquè els veïns que ho desitgin puguin sumar-se a la jornada que s'està preparant al Sant Jordi i fer possible "un crit més fort" contra la situació que es viu a Palestina.
El tercer grup que va sumar-se a la moció va ser el de la CUP, ja que segons el portaveu, Aleix Serra, "és important aprofitar qualsevol altaveu per denunciar aquesta situació, sobretot pel punt d'inhumanitat que s'ha arribat en el cas de Palestina". Serra ha declarat que "la responsabilitat dels dirigents polítics d'Israel que han portat la situació on és ara sí que demana que ho paguin" i, per tant, "si aquestes mocions serveixen perquè d'alguna manera es creï un corrent d'opinió perquè s'acabin jutjant els responsables d'aquests fets, serà bo per la humanitat".
Per la seva banda, els regidors de Junts per Berga i Berga Grup Independent s'han abstingut en la votació del text. Judit Vinyes, portaveu de BeGI, ha lamentat que "el conflicte del qual feu referència a la moció ha costat desenes de milers de vides", afegint que "davant d'aquest dolor immens, la nostra prioritat no serà entrar en un debat partidista, sinó en el compromís amb un principi senill: tota vida humana té el mateix valor i el mateix dret de ser protegida". La portaveu ha incidit en la necessitat de "parlar amb un to humà i no ideològic", pel fet que "massa sovint, aquest debat es converteix en un instrument polític per alguns". Així, havent fet esment de l'avenç en l'acord de pau, ha reiterat l'objectiu del grup de compromís per "defensar el dret a la vida i la dignitat humana, per a tothom".
En una línia similar, el portaveu de Junts, Ramon Caballé, ha trobat a faltar en la moció una referència a aquest acord de pau, així com que "no es rebutgi qualsevol forma de violència". Caballé ha precisat que "ni el govern d'Israel és el poble israelià, ni Hamàs és el poble palestí", i ha lamentat que la societat es trobi en una "deriva" polaritzada: "Estem portant el país a uns extrems que ni tot és tan blanc ni tot és tan negre", assenyalant que la seva formació es troba en el context "dels grisos". Sigui com sigui, ha mostrat la seva "solidaritat amb les persones palestines i la situació que estan vivint encara avui dia a la Franja de Gaza". Finalment, ha retret el "punt d'oportunisme polític" de presentar aquesta moció ara, pel context mediàtic, un argument que ha rebatut l'alcalde, Ivan Sànchez, afirmant que el text es va voler presentar al setembre, però no va entrar en temps i forma per a debatre's en l'anterior sessió.