Torna el cicle «Benvinguda vida» de l'Espunyola: una quarantena d'activitats sobre criança i maternitat

La cinquena edició del cicle Benvinguda vida de l'Espunyola està a punt d'engegar. El certamen té per objectiu donar eines i consells a les parelles que estan esperant una criatura, i també els familiars propers o professionals de diferents àmbits que vulguin aprendre sobre els nadons i els seus primers mesos de vida. És un espai gratuït, didàctic i únic a la Catalunya Central, directament adreçat a la criança, la maternitat i la paternitat.

Aquest 2025, el cicle es divideix en quatre cites: 13 de juliol, 11 d'octubre, 16 de novembre i 19 de desembre. Com a novetat, el certamen estrena un Espai de Joc i monitoratge infantil perquè tots aquells pares i mares que vulguin assistir a les xerrades puguin deixar els seus fills i filles en un lloc segur. Així mateix, les cites comptaran amb la possibilitat de gaudir d'un dinar saludable, establint un espai distès on compartir experiències de tot el que es viu i d'allò que els espera després del part.

"La criança és una temàtica complexa i interessant en la qual moltes dones passaran o ja hi han passat. Tothom qui hagi de tenir cura d’un nadó es pot beneficiar d’aquest cicle que de mica en mica ha anat creixent i millorant", ha posat en relleu la regidora de Turisme, promoció econòmica i sostenibilitat de l'Espunyola, Gemma Comella. Per la seva banda, la coordinadora de l'esdeveniment, psicòloga i instructora de ioga, Adriana Balladares, destaca que "quan ets mare i ho vius en primera persona, et venen moltes coses de cop i, en general, hi ha molt desconeixement", per aquest motiu, exposa que "per nosaltres és una oportunitat molt gran poder oferir aquestes jornades gratuïtes per aprendre i fer xarxa entre persones i professionals".

L'agenda del certamen

13 de juliol

El programa de la primera jornada consta de 10 activitats, repartides entre el matí (de 10.00 a 14.00 hores) i la tarda (de 16.00 a 19.00 hores). La franja matinal disposarà del servei de monitoratge i, al migdia, s'oferirà dinar (10 euros per adults i 5 els infants). Aquestes són les propostes: Primers auxilis en nadons i infants (Laura Vargas), Les pors en l'embaràs (Adriana Balladares), Ve de natges... i ara, què? (Elisabeth del Rio), Música prenatal (Gemma Baños), Osteopatia pre i postnatal (César Perrenot), Desenvolupament psicomotor en nadons i infants (Xavi Gallego), Acupuntura en l'embaràs i en el part (Bet Carreras), Acupuntura infantil pràctica per a famílies (Bet Carreras), Dansa, moviment i teatre per a infants i famílies (Xavi Gallego), Coneixem els portanadons (Teresa Clemente).

11 d'octubre

La iniciativa es reprendrà a la tardor, amb un programa més extens que amplia el servei de ludoteca i allarga la vetllada amb un concert de cloenda -serà la jornada més extensa del programa-. També replicarà el dinar. En concret, s'ha previst: Música en família (Gemma Baños), Alimentació en l'embaràs i en el postpart (Eva Núñez), Coneix el sòl pelvià en el postpart (Laia Artigas), Osteopatia en nadons i infants (César Perrenot), loga en família (Adriana Balladares), Alimentació infantil: com i quan començar l'alimentació complementària? (Eva Núñez), Paternitat, transcendint la masculinitat (Marc Feliu), Ser dona i mare: espai per la reflexió, l'empoderament i l'autocura (Adriana Balladares i Elisabeth del Rio), Dol gestacional i neonatal (Ares Romans), Coneix la placenta: l'òrgan de la vida (Elisabeth del Rio), Manualitat: fem un clauer amb els avis! (Xalem), Sexualitat i maternitat (Adriana Balladares), Cal calçar els nadons? (Lurdes Vilalta), Concert: Ay Madre (Nuri Total).

16 de novembre

La penúltima cita de l'agenda disposarà de l'espai de cura matí i tarda, i torna a desplegar una desena d'activitats, incloent-hi el dinar. Aquestes són les xerrades i tallers: Repassem un Pla de part (Alícia Macarrilla), Preparació a la lactància (Alícia Macarrilla), loga en parella en l'embaràs (Adriana Balladares), Taller de rebozo mexicà en parella durant l'embaràs (Gemma Planell), Nadal conscient (Ivette Madrid), Taller de massatge infantil: una aproximació al món del tacte nutritiu (Marta Martínez), Higiene natural infantil (Tona Sala), Espectacle de màgia (Xavi Gallego), Bolquers de tela (Tona Sala), El procés de deixar el bolquer (Marta Martínez), Biodansa en família (Cristina Patino).

19 de desembre

El cicle clourà a les acaballes de l'any, amb les dues darreres ponències, ambdues a càrrec d'Elisenda Pascual Martí: Sexualitat infantil i Ús i abús de les pantalles.

Com participar?

Totes les activitats tindran lloc al Local Social de l'Espunyola. Les persones interessades a participar, s'han de registrar prèviament a través d'aquest formulari. A més, els detalls dels horaris estan disponibles aquí. El cicle està impulsat per l'Ajuntament de l'Espunyola, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

"Durant els primers anys del cicle érem molt poquets. Però els últims anys hem crescut i, des de 'l'Ajuntament de l'Espunyola, n'estem molt contents i orgullosos", comparteix la regidora, que assevera que "les persones que venen ens ho agraeixen molt, ja que és un espai per compartir i d'on marxes amb molts aprenentatges".