Nació es redissenya per integrar les seves comunitats

Avui tenim una nova versió de Nació per a vosaltres. Potser per fora el canvi sembla petit, però per dins hem renovat completament la “casa” per portar-vos un producte que ha de millorar l’experiència en tots els sentits. En especial un: la connexió amb l’audiència.

A nivell visual, hi trobareu algunes diferències. Hem actualitzat les capçaleres amb algunes novetats, com la incorporació d’un isotip format per píxels de colors que ajudarà als usuaris a identificar totes les marques del grup. També hem creat un entorn molt més visual que atorga un paper més important per a la imatge. Aquest gir respon a la recent incorporació d’Hugo Fernández com a cap d’imatge de Nació i a l’aposta decidida pels nous formats audiovisuals dirigida perGemma Cuadrado.

Podeu veure com hem fet “grans” els canals que van entrar en proves ara fa tot just un any, Impacte i Next. Els dos s’han consolidat com a part fonamental de l’oferta de continguts de Nació. Impacte, dirigit per Arnau Urgell, ha servit el primer per apropar-nos a la qüestió climàtica com a eix transversal de la nova economia global amb una comunitat que ja frega els 3.000 registrats. Per altra banda Next, dirigit per Víctor Rodrigo, s’està consolidant com a referent en català de la cultura digital. Des del seu llançament, Nació s’ha convertit en el mitjà generalista en català més consumit en la franja de 18 a 34 anys.

En el nou projecte, destacarà el paper a jugar dels newsletters com a punt de connexió amb l’audiència. Comptem amb una família ja desenvolupada (Bon Dia, El Despertador, La Brúixola, Impacte, Nextletter, Criar, Sopa de Dades…) i que creixerà durant les properes setmanes amb el llançament de butlletins a tots els mitjans locals del grup. És, per tant, una nova passa en el procés de canvis iniciats el 2023 amb l’objectiu de desenvolupar les comunitats locals i temàtiques que configuren l’ADN de Nació des de fa més de 25 anys.

D’on venim, a on anem

Per explicar aquest canvi és pertinent (i divertit) fer una mica d’arqueologia mediàtica. El desembre de 1996, l’embrió de Nació, Osona.com, va néixer amb l’aspiració de convertir-se el punt d’entrada a Internet dels osonencs. Era una barreja entre notícies locals i novetats sobre tot el que estava per passar a Internet. Yahoo! havia nascut tan sols uns mesos abans com un directori d’enllaços del millor de la xarxa seleccionat per humans i Google estava encara en bolquers. Internet s’estava materialitzant en aquell lloc batejat pel sociòleg canadenc Marshall McLuhan com l”aldea global”, i Osona.com havia de servir com a punt d’entrada a aquest nou món.

Com és sabut, Osona.com no va arribar a convertir-se en el cercador de referència mundial. En canvi, sí que va multiplicar la seva presència amb diverses edicions digitals locals de referència a partir de les quals conèixer la realitat més propera de comunitats d’arreu de Catalunya. Al seu voltant, es va llançar el portal d’informació general Nació.

A partir de 2022, Nació i la comunitat de “famílies de tota mena” de Criar.cat van passar a formar part del Grup Edicions de Premsa Local, propietari fins aleshores del Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa. El grup va iniciar una estratègia per ampliar el seu abast i les seves comunitats aa partir de la creació de tres nous canals: Impacte, orientat a la intersecció entre el clima i l’actualitat; Next, dedicat a la cultura digital i l’entreteniment; i NacióPolis, un portal de referència en dades municipals i transparència. A banda, va realitzar noves adquisicions com TarragonaDigital o El Món de la Tele.

Una tecnologia per integrar comunitats i anunciants

Per avançar en aquesta aposta ha sigut necessari dotar-se d’una tecnologia unificada que permeti la “lliure circulació” de contingut. Amb el pas a la plataforma Comitium, els lectors podran transitar de forma fluida entre tots els diaris locals i les comunitats d’interès que conformen l’oferta informativa del Grup. Nació i TarragonaDigital han estat els primers mitjans en integrar-se en la plataforma, i en les properes setmanes ho faran la resta de capçaleres, incloent-hi el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa.

Aquesta integració beneficiarà també els anunciants i les organitzaciones que donen suport a les nostres activitats. A partir d’ara, podran planificar millor les seves campanyes amb nosaltres i aprofitar totes les possibilitats de segmentació existents per arribar als més de 2 milions de persones que confien cada mes en els nostres continguts, convertint-nos en el líder digital en llengua catalana.