Un diari té com a principal missió explicar les notícies. Atansar, amb mètode periodístic, als lectors el que passa, analitzar-ho i posar-hi context. I és un lloc on, per força, també hi han de passar coses: nous productes editorials i formats, nous focus d'interès, entrades i sortides, i canvis en la presentació de continguts. Som un diari pioner entre els d'arrel digital en català. Vam néixer el 1996 i, des d'aleshores, hem crescut en edicions locals i temàtiques, en audiència i comunitat, i hem consolidat la posició i incidència editorial. Fa dos anys, amb la incorporació al Grup d'Edicions de Premsa Local que lidera Marc Basté i que compartim amb el Diari de Sabadelli Diari de Terrassa, vam enfortir la nostra solidesa en tots els àmbits, també en l'empresarial i corporatiu.

Ara, fem un pas més millorant l'accessibilitat, amb un disseny més amigable per als nous formats audiovisuals i de visualització de dades i amb l'adopció d'eines que ens permetran enfortir el vincle amb els lectors. La premsa d'arrel digital, amb Nació al capdavant entre els diaris fets i pensats només en la nostra llengua, ja no és una expectativa. És una realitat que ens ha de permetre millorar la conversa pública (i, per tant, la democràcia) i lluitar contra els deserts mediàtics per enfortir la nostra identitat.

Som en un entorn en evolució constant, també en els interessos de les audiències. No s'entendria que ens en desentenguéssim, que no ens hi adaptéssim per explorar totes les possibilitats dels diferents canals per fer prevaldre el dret de la ciutadania a la informació i donar-li rudiments per tenir una visió més crítica i una actitud més exigent. Al nostre mapa mediàtic hi apareixen mancances i els lectors demanen abordar nous focus d'interès com ara la sostenibilitat, l'equilibri territorial o la vida digital que han de conviure amb els tradicionals, com ara la política, els poders (visibles o no) o la informació social i de servei.

El canvi a Nació s'esdevé en un moment intens al país que ve marcat per la imminència del 12-M i pel repte i l'oportunitat que han de suposar les eleccions anticipades per resoldre el conflicte amb l'Estat i abordar debats de país que marcaran els pròxims anys. És el cas de la llengua, el finançament, el model industrial, l'escola, la immigració o el despoblament rural. En parlarem molt i encarem la campanya amb exigència i autoexigència de rigor, amb una aposta pels nous formats, per les dades i per l'anàlisi i amb la intenció que, com passa als mitjans de referència, els candidats hi tornin a passar i tinguin el protagonisme que els toca.

En aquesta nova etapa continuarem apostant pel periodisme, pels valors i les inquietuds que ens uneixen i per servir a la nostra comunitat. I què és el que explica i compromet Nació?

Saber per creure. La informació és el motor editorial de Nació . Elaborar-la de forma rigorosa, amb mètode i sense apriorismes mou els nostres periodistes. I la informació, analitzar-la i posar-la en context (saber) és la base per poder després opinar i fixar posició (creure). Una línia editorial transparent reforça la independència a l'hora d'informar. Volem fomentar al nostre país un debat públic obert i plural i on pesin més els fets i les raons que les emocions, que sovint alimenten veritats alternatives, fake news o discursos excloents i d'odi. Ho haurem de fer evitant que la imparcialitat ens arrossegui cap al cinisme.

Compromesos. Ens comprometem amb les nostres comunitats, tant temàtiques com locals, des de la proximitat i des de l'aportació que pot i ha de fer el periodisme, que quan no té intenció és irrellevant. Ens comprometem amb les llibertats individuals i amb les llibertats nacionals de Catalunya. Volem estar al costat dels que construeixen país, dels que emprenen i són actius, cooperatius i positius, dels que ensenyen i ens cuiden, i amb els drets socials per garantir un país just i cohesionat.

En català. Som un diari fet i pensat en la llengua del nostre país, que creu en la seva plenitud i en estendre'n l'ús social, a Catalunya i al conjunt de territoris on es parla. Volem continuar sent un actor en la seva normalització en el món digital.

Som globals perquè som locals. Ens mirem el món des de Catalunya, amb una mirada molt arrelada però també oberta i global. Volem ser el diari d'una societat i d'un país ambiciós, sense por, segur i orgullós de si mateix i, per tant, amb capacitat d'acollir, d'integrar i d'entendre noves realitats que sumin.

La nostra agenda. Som generalistes, totes les realitats hi han de tenir cabuda sense entregar-se a continguts estigmatitzadors de cap col·lectiu i fent-ho amb una mirada propera, honesta i justa. Ens agrada buscar nous lectors interessats en els temes del moment, donar protagonisme a les històries humanes i als testimonis, entrevistar als que tenen reflexions i aportacions a fer i controlar tots els poders amb informació de qualitat i singular, i també amb dades.

Aquest és el nostre compromís. És el que hem volgut fer, amb encerts i errors, fins ara i el que continuarem intentant cada dia, ara amb un format posat al dia i pensat per vincular-nos encara més als lectors.