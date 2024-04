Ahir a les 11h de la nit vam prémer el botó del redisseny i el canvi de plataforma tecnològica de Nació i de tot el seu ecosistema de mitjans, llançant al públic la primera fase d'un projecte que ha comportat molts mesos de feina intensa i la implicació de tot l'equip de Nació i del de la nova plataforma, Comitium. Dic primera fase, perquè les següents -que se succeiran en els propers mesos- inclouran la resta de mitjans del grup.

La tecnologia és difícil d'explicar però és fàcil d'entendre si té sentit i respon a objectius, i en aquest cas eren clars: havíem de crear l'entorn tecnològic que ens permetés posar en òrbita la comunió de mitjans i marques periodístiques del grup, dotant-los d'autonomia pròpia i, a la vegada, de capacitat de compartir i aprofitar els continguts de la resta de l'ecosistema. Això darrer no és gens senzill tenint en compte que som 25 capçaleres i més de 100 persones repartides per tot el territori català.

El nou disseny, que dona més personalitat a les edicions, i la nova plataforma ens han de permetre seguir creixent i integrant nous projectes periodístics, posant el focus en el periodisme local i de proximitat. Som una xarxa de mitjans locals i temàtics i volem ser part de la vida dels nostres lectors, connectant-los i informant-los, proporcionant context, recursos, solucions i inspiració, i contribuïnt a la millora de les comunitats que atenem. Aquest projecte posa la tecnologia al servei de les comunitats locals i de la seva identitat, fomentant el sentiment cívic i el sentiment de pertinença, tal com expliquem en el magnífic reportatge que dona títol al text: El periodisme que ens uneix.

Tot procés de redisseny i canvi tecnològic sempre té un punt traumàtic i genera nervis i molta feina als involucrats en el procés (equips tècnics, de disseny, de digital...) i també a la pròpia redacció: tot el meu agraïment per la feinada, la il·lusió i el compromís. Valdrà la pena!

I, per acabar, us proposo una passejada pels imperdibles del nou Nació: El periodisme que ens uneix, les claus del redisseny, els renovats Impacte i Next, i el compromís editorial