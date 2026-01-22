Tatxo Benet, nou tenor en el panorama de l’empresariat català

L’assemblea de la Fundació FemCat ha elegit aquest dijous Tatxo Benet com a nou president en relleu d’Oriol Guixà per al període 2026-27. L’entitat aplega empresaris de sensibilitat catalanista que malden per guanyar un espai en un panorama empresarial, on brillen les grans organitzacions patronals com Foment del Treball i Pimec. Benet assumeix el lideratge de FemCat en un moment rellevant de la seva trajectòria.
El cofundador de la productora audiovisual Grup Mediapro va concloure el seu vincle amb la companyia el 31 de desembre. En aquesta entrevista, va explicar que havia acordat amb la propietat la seva desvinculació després de 30 anys. Ara, sense aquesta responsabilitat empresarial, però amb la mateixa voluntat d’incidència social que ha tingut sempre, li tocarà surar en un magma on hi ha tenors rellevants al capdavant de grans institucions. Com Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, o el president de la patronal de les pimes, Antoni Cañete.
Tatxo Benet haurà de competir amb aquests grans conduint una nau molt més petita com és FemCat, més modesta també que la Cambra de Comerç, presidida per Josep Santacreu, o el Cercle d’Economia, ara amb la primera dona presidenta, Teresa Garcia-Milà. Com explica un veterà del món econòmic, “Tatxo Benet és el capità d’una petita nau però amb un ego que el fa sentir-se el tercer tenor, ja que el Cercle i la Cambra tenen molta influència en el debat públic però amb uns presidents que han volgut ser més uns directors corals”.
Benet és un empresari de perfil independentista reconegut i desacomplexat. També té un rellevant paper de mecenatge, amb l’impuls al projecte de la llibreria Ona, recuperant una marca llegendària del catalanisme cultural. Altres projectes han estat un fracàs, com la creació del Museu de l’Art Prohibit, que va tancar el juny passat un any i mig després de la seva inauguració, arran d’una vaga del sindicat SUT que va dur, segons l’empresa, a unes pèrdues “insostenibles”.
Se li gira feina a Tatxo Benet per fer escoltar la veu de FemCat. No serà fàcil en un panorama empresarial amb tantes veus consolidades i amb un teixit productiu al darrera ben engreixat, com Foment i Pimec, amb moltes hores de vol i habilitat per navegar amb mà esquerra en aigües agitades.