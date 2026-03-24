Una de cada quatre benzineres ha aprofitat la rebaixa de l'IVA per apujar els preus, segons Facua

Fins a 2.337 benzineres de tot l'Estat van apujar diumenge els preus base del combustible per aprofitar la rebaixa de l'IVA a partir del dilluns. 175 estacions van compensar la rebaixa sencera i 54 fins i tot van passar a cobrar un preu final més elevat que el dissabte, tal com ha denunciat l'organització de consumidors Facua.
A Catalunya, 332 gasolineres van aplicar un increment encobert de preus per minimitzar o contrarestar totalment la mesura del govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra iniciada pels Estats Units i Israel a l'Orient Mitjà. Això, mentre ja hi ha països a la Unió Europea que apliquen restriccions per omplir el dipòsit.
La rebaixa de l'IVA dels hidrocarburs del 21% al 10% va fer caure el preu del litre de combustible entre 15 i 20 cèntims de mitjana el dilluns, el primer dia en vigor. Concretament, va moderar el preu del litre de gasolina 95 gairebé 20 cèntims, d'1,81 euros/litre a 1,62 euros/litre. Un efecte similar van experimentar els preus del dièsel comú, d'1,94 euros/litre a 1,79 euros/litre, i el gasoil agrícola, d'1,59 euros/litre a 1,48 euros/litre.
Es preveu que els preus continuïn en evolució descendent, de fet, Albert Campabadal, de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, ha apuntat a l’ACN que els consumidors notaran més la baixada de preus a mitjan setmana, quan les gasolineres començaran a rebre combustible amb l’impost especial d’hidrocarburs rebaixat. Així i tot, es protegeixen explicant que el preu del barril de Brent és molt volàtil, segons diuen, a causa de l'actual context internacional, fet que dificulta fer una previsió ajustada de l'evolució dels preus.
Les dades mostren un fort augment del preu dels combustibles des de l'esclat del conflicte entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, que suposa un augment del 22% del preu del litre de gasolina, un 36% del dièsel i fins a un 41% del gasoil agrícola. Aquest increment es tradueix en el fet que el 28 de febrer omplir el dipòsit de gasolina 95 costava 1,48 euros el litre, i aquest 21 de març el cost era d'1,8 euros per litre.
El dièsel, tal com es pot veure al gràfic, ha estat la pujada més pronunciada, amb un salt del preu per litre d'1,43 euros fins a l'1,95. El combustible del món agrari, dièsel tipus B, ha tingut un increment més elevat encara, d'1,12 euros a l'1,59. Tot i l'augment, els preus encara no han superat el pic que van assolir els combustibles durant el primer any de la guerra entre Rússia i Ucraïna, quan la gasolina i el gasoil van arribar a superar els 2 euros per litre.