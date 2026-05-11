Arrenca la rua dels campions del Barça

Milers de blaugranes s’han congregat a la rodalia del Camp Nou als volts de les 17 per donar el tret d’inici a la rua dels campions del Barça amb l’afició cantant l’himne del club i una pluja de confeti blaugrana. La plantilla surt als carrers de Barcelona per celebrar els títols aconseguits aquesta temporada, la Lliga i la Supercopa d’Espanya, l’endemà de segellar la competició domèstica guanyant el clàssic al Reial Madrid.\r\n\r\nLa desfilada, que comptarà amb dos vehicles del Barcelona Bus Turístic vinilats especialment per a l’ocasió, durarà més de quatre hores -fins a les 22 hores aproximadament- i la Guàrdia Urbana acompanyarà la comitiva del Barça per facilitar-ne la mobilitat, i juntament amb els Mossos d'Esquadra, també garantirà la seguretat de l'esdeveniment, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.\r\n