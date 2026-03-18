Atlètic de Madrid-Barça, també a la Champions

El Barça ja té rival als quarts de final de la Champions League. I serà un vell conegut, un rival incòmode i enganxós. Els homes de Hansi Flick es jugaran el pas a les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. Tot plegat poques setmanes després de l'eliminatòria de Copa i també amb el partit de Lliga al Metropolitano.
Una eliminatòria molt dura
El quadre de la Champions League ja és una realitat i el destí ha estat implacable: el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid es tornaran a veure les cares en una eliminatòria molt dura Sense necessitat de sorteig, ja que el camí cap a la final estava prefixat, els quarts de final de la màxima competició europea tornaran a posar a prova la resistència culer davant el bloc de Simeone. Els partits, que es disputaran els dies 7 i 15 d'abril, arriben en un moment de creixent rivalitat entre ambdós conjunts.
L'accés del Barça a aquesta ronda s'ha segellat amb autoritat després de desfer-se d'un Newcastle combatiu a la primera part, però que s'ha desfet com un terròs de sucre a la segona. Una golejada d'escàndol (7-2) per començar a intimidar la resta de rivals.
L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, arriba als quarts amb la moral pels núvols després d'aniquilar el Tottenham. Els matalassers van deixar l'eliminatòria vista per a sentència ja en el partit d'anada, on un 5-2 demolidor al Metropolitano va exposar totes les carències dels londinencs. Amb aquesta golejada, l'equip del Cholo va enviar un missatge clar a tot Europa: la seva capacitat d'agressivitat en les àrees i la seva verticalitat els converteixen, un any més, en el rival que ningú vol trobar-se en un format de supervivència. Aquest dimecres, en canvi, la victòria local (3-2) va ser clarament insuficient per intentar la remuntada.
Als quarts de final, curiosament, l'anada serà al Camp Nou, malgrat que el Barça va quedar per sobre dels matalassers a la fase lliga. Tanmateix, els madrilenys han recuperat el factor camp en superar el Tottenham, classificat just per sobre dels blaugrana abans de les eliminatòries.
El botxí de la Copa
El precedent més immediat és, sens dubte, el llast més pesat per al vestidor blaugrana. Fa escasses setmanes, l'Atlètic va ser el botxí del Barça a la Copa del Rei en una eliminatòria d'emocions contraposades. Tot i el contundent 4-0 que els madrilenys van clavar a l'anada, el Barça va fregar la remuntada al Camp Nou amb un 3-0 que va fer tremolar un conservador Simeone, però que va acabar sent insuficient. Aquella eliminació encara cou i afegeix un component de revenja a la cita europea.
Per si l'exigència de la Champions no fos prou, el calendari ens prepara una marató d'enfrontaments directes. Abans de la tornada continental, els matalassers rebran els culers en el duel clau de la Lliga el pròxim 4 d'abril, en el que serà el primer assalt d'una setmana que pot decidir tota una temporada. Seran tres partits a vida o mort on la pissarra del Cholo i la capacitat de desequilibri del Barça es mesuraran en un pols que és un autèntic clàssic de primavera.
Les quatre eliminatòries
A banda de l'Atlètic de Madrid-Barça, la resta d'eliminatòries també prometen emocions fortes. Aquest és el quadre complet:
- París Saint Germain-Liverpool
- Reial Madrid-Bayern de Munic
- Barça-Atlètic de Madrid
- Sporting de Portugal-Arsenal