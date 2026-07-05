Etapa 2 del Tour de França: des de Tarragona fins al castell de Montjuïc de Barcelona

Aquest diumenge 5 de juliol tindrà lloc la segona etapa del Tour de França, que aquest dissabte va arrencar a Barcelona amb el Grand Départ per primer cop en la història. Després d'una primera etapa de 19,7 quilòmetres a contrarellotge i per equips, els ciclistes sortiran aquest diumenge a les 13.45 hores de Tarragona i es preveu que tornin a arribar a la meta de la capital catalana entre les 17.26 i les 17.46 hores.
Amb un total de 21 etapes, el Tour de França ha escollit Catalunya per acollir les primeres tres etapes de la competició de ciclisme per excel·lència. Després de guanyar la Volta Ciclista a Catalunya i el Giro d'Itàlia, el danès Jonas Vingegaard intentarà recuperar el tron liderant l'equip Visma. De moment, sortirà de Tarragona de groc després d'imposar-se en el debut. Tota l'atenció, però, està centrada en l'eslovè Tadej Pogačar, que vol guanyar el seu cinquè Tour amb l'equip UAE.
Horari: quan comença i quan acaba l'Etapa 2?
La sortida de l'Etapa 2 del Tour de França està prevista a les 13.45 h des de la Rambla Nova de Tarragona, però la caravana publicitària passarà dues hores abans. Pel que fa a l'arribada, aquesta serà entre les 17.26 h i les 17.46 h a la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
Recorregut: on comença i on acaba l'Etapa 2?
En concret, la cursa arrencarà des de la Rambla Nova de Tarragona i s'enfilarà cap al nord seguint la línia de la costa per l'N-340 i desviacions de la C-31, passant per municipis com Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i el Vendrell. A partir del migdia, la carrera entrarà al Garraf seguint la façana marítima cap a Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges. Després, el pilot s'internarà breument cap a l'interior de l'Alt Penedès.
Després, des de Viladecans, el Tour començarà el primer gran port de muntanya de la jornada: la Côte de Begues. Des d'allà, els ciclistes baixaran cap a Olesa de Bonesvalls i Vallirana, per acabar travessant el riu Llobregat a l'altura de Molins de Rei.
Finalment, els ciclistes entraran a Barcelona per la banda de les Corts cap a les 16.45 hores i es dirigiran cap a la muntanya de Montjuïc, on faran un circuit final abans d'acabar al Castell.
Afectacions al trànsit
Aquestes són les afectacions al trànsit que hi haurà a les carreteres aquest diumenge:
Tarragonès i Baix Penedès
Municipis com Altafulla, Torredembarra, Creixell, Roda de Berà i el Vendrell patiran talls totals a les seves vies litorals entre les 11.30 hores i les 14.30 hores. L'única manera de moure's per la zona o viatjar cap a Barcelona serà l'AP-7, que es mantindrà oberta, tot i que s'esperen retencions importants als accessos.
Garraf i Alt Penedès
Tancament complet de la C-31 i trams de la C-246a. Les travessies urbanes d'aquests municipis costaners quedaran bloquejades entre les 13 hores i les 15.30 hores. Per connectar el Garraf amb Barcelona o el sud, s'haurà d'utilitzar de manera obligatòria l'autopista C-32 (els túnels del Garraf), que no estarà tallada, tot i que el trànsit serà molt dens.
Baix Llobregat
Estaran tallades la BV-2041 (pujada a Begues) i l'N-340 al seu pas per Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern i Esplugues. El trànsit en aquest eix quedarà totalment paralitzat entre les 14 hores i les 16.45 hores.
D'altra banda, a Molins de Rei, la cursa travessarà l'autovia A-2. Tot i que l'autovia es mantindrà oberta, es tancaran tots els ramals d'entrada i sortida d'aquest nus, provocant cues monumentals a la zona. Per moure's pel Baix Llobregat interior, es recomana utilitzar la B-23 o l'AP-7 (vies d'alta capacitat), evitant absolutament les carreteres secundàries i comarcals mencionades.
Barcelona
La muntanya de Montjuïc, la plaça d'Espanya i l'avinguda del Paral·lel quedaran completament aïllades de 15.30 hores a 18.30 hores. Si has d'anar a veure l'arribada, el metro (Plaça de Sants, Espanya o Paral·lel) és la teva única taula de salvació.