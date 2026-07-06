Granollers s'aboca al Tour: estelades, eufòria i Vineggard amb mascareta

Granollers s'ha convertit en escenari de la cursa de bicicletes més important del món aquest dilluns, el Tour de França, que ha posat la capital vallesana al mapa del ciclisme internacional. Els carrers de la ciutat han estat el punt de partida de la tercera etapa de la competició, que ha arrencat del camí de Ramon Llull. Els ciclistes venen d'un final inesperat a la darrera etapa, amb una victòria del mexicà Isaac del Toro acompanyat de Tadej Pogačar, de l'equip UAE, que van encapçalar el podi de la segona jornada de competició. No obstant això, el mallot groc, l'ha lluït Jonas Vingegaard que és el ciclista que, en conjunt, ha necessitat menys temps per acabar totes les etapes.
Malgrat que el tret de sortida a Granollers era ben passat al migdia, als volts de les 10 del matí els carrers ja bullien amb l'arribada de la caravana publicitària, una corrua de 180 vehicles que promocionen marques de tota mena. A uns trenta quilòmetres per hora, el seguici comercial obre pas als ciclistes a través de les 21 etapes de la competició i ha repartit petits obsequis als vallesans, molts dels quals, ja esperaven el pas de la cursa des de feia setmanes.
És el cas d'en Josep Vives que ha vingut expressament per l'ocasió des de Cardedeu. Equipat amb una samarreta groga i una bicicleta de carretera, fa anys que és aficionat al ciclisme. Cada cap de setmana, amb els amics, procura anar a voltar i no s'ha volgut perdre la sortida des de Granollers. "És una bici elèctrica perquè ja tinc 72 anys, però al llarg dels anys he fet vuit Tourmalets. Sempre ho dic, he arribat uns quants anys abans que aquests que passaran ara", diu.
Els carrers circumdants al Village Tour, la zona logística i de rebuda institucional, s'han omplert d'aficionats, samarretes i banderes de països d'arreu del món. A sobre d'unes tanques de publicitat l'Steven Sánchez en desplega una de Colòmbia, és un gran aficionat del Tour i no se'n perd ni un. "Fa uns quants anys que vaig venir del meu país amb la família, el 2008, i avui soc aquí amb ganes de donar ànims als ciclistes colombians", explica.
D'altres, dins la zona VIP del Tour, on es feia difícil ser atès en català, han aprofitat per prendre un refrigeri i, alguns, ben mudats amb vestits blancs i camises, han fet la compra dels productes oficials mentre esperaven l'arribada dels equips, a l'escenari exterior.
Mentrestant, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, ha agraït a la ciutat de Barcelona l'oportunitat que ha brindat el Tour per donar aquestes jornades històriques a Catalunya i a Granollers, que avui ha estat al centre de les mirades del món. "Vull transmetre el meu reconeixement a tota la gent que ho ha fet possible i també als treballadors i voluntaris que s'hi han implicat", ha afirmat.
En declaracions a Nació, Barnusell ha remarcat el paper de l'Ajuntament per facilitar la cooperació de les desenes de voluntaris "que han volgut viure a primera línia l'esdeveniment" i que han ajudat a la logística des de fa setmanes. Alhora, ha recordar la vinculació de la capital vallesana amb el ciclisme. "Hem recollit fotografies de l'arxiu per explicar la història de la bicicleta a la nostra ciutat i posar de relleu la trajectòria del club ciclista del nostre municipi, que l'any que ve farà 100 anys", exposa.
Tot seguit, ha estat el torn de la presentació dels equips davant del públic, que ha rebut cada nom amb una onada d'aplaudiments. Un a un, els mèrits de cadascun s'han recitat entre botzines, xisclets dels assistents i un sol de justícia que, malgrat la calor insuportable, no ha espantat a ningú. El més ovacionats ha estat els ciclistes de l'equip guanyador de l'etapa 2, els UAE, Del Toro i Pogačar, que han despertat l'eufòria de tothom. "És un somni fet realitat ser aquí, ser amb els meus companys en aquesta gran competició", he explicat Del Toro.
Una altra de les sorpreses ha estat l'aparició de Jonas Vingegaard amb mascareta blanca a dalt l'escenari. Vingegaard ha decidit prendre mesures preventives després de patir problemes de salut en les seves dues últimes participacions al Tour de França. "Bé, he sentit que ja hi ha algun cas de malaltia al grup i, com que vaig estar malalt en els meus dos últims Tours de França, prefereixo prevenir i intentar mantenir-me sa", va dir Vingegaard a TNT Sports abans de la segona etapa. "Per tant, és més aviat una mesura de precaució per part meva. No tinc absolutament res", va afegir el ciclista.
Contrast de banderes a la sortida
Sota la mirada de Salvador Illa, enfilat dalt del podi del punt de partida, els ciclistes s'han alineat a l'espera del tret de sortida. Immediatament després, una multitud de bicicletes ha passat a tota velocitat entre la gent que, arrambada a les tanques publicitàries, buscava el millor angle per fer una fotografia. Seguint la consigna d'Òmnium Cultural i l'ANC també han estat molts els qui han portat la senyera i l'estelada per viure aquest moment. "És un esdeveniment internacional i amb aquestes estelades volem deixar clar a Salvador Illa i al món que aquí no ha acabat res", explica una senyora, que porta l'estelada blava lligada com una faldilla.
Les estelades vermelles, però, han estat les protagonistes del matí, juntament amb les que ja hi havia penjades als balcons de la ciutat. Tot plegat, però, ha contrastat amb la notable presència de samarretes del mundial i algunes banderes espanyoles, que s'han pogut veure de costat amb els símbols independentistes, sense que hi hagués cap incident rellevant.
Una etapa que promet sorpreses
L'entrada als Pirineus ja en la tercera jornada de competició pot començar a dibuixar nous protagonistes en aquest Tour. Tot i l'exigent perfil de l'etapa, els experts apunten que el terreny és més favorable perquè una escapada de corredors potents es jugui la victòria que no pas perquè els grans favorits de la classificació general passin a l'atac.
Els 3.950 metres de desnivell positiu, amb l'ascens a la collada de Toses abans de deixar Catalunya, garanteixen una jornada dura i amb paisatges espectaculars. Tanmateix, els altiplans de l'Alta Cerdanya i l'ascens final a Les Angles —1,7 quilòmetres amb un pendent mitjà del 7%— semblen un escenari ideal perquè algun nou protagonista aprofiti l'oportunitat i sorprengui els candidats habituals.
Pogačar arriba en aquest Tour com el gran favorit després del seu domini en les últimes temporades. L'eslovè se les haurà de veure amb el seu rival habitual, Vingegaard, però també amb una nova generació que pressiona fort amb noms com Isaac del Toro o Juan Ayuso que, de moment, ocupa la cinquena posició de la classificació general. El Vallès Oriental ha donat el tret de sortida a la última etapa en territori català, que acabarà a l'estació dels Angles, ja a França. Els corredors travessaran el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya abans de travessar la frontera i afrontar la primera gran jornada de muntanya de l’edició, amb prop de 4.000 metres de desnivell acumulat.