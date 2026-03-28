La Volta Ciclista a Catalunya arriba a la meta a Barcelona: horari, afectacions al trànsit i recorregut

La Volta Ciclista a Catalunya arriba aquest cap de setmana al seu desenllaç amb l’última etapa a Barcelona, després d'uns dies tensos en què el protagonista ha sigut el danès Jonas Vingegaard, vencedor de la cinquena etapa amb final al Coll de Pal i també de la sisena a Queralt, que s'ha consolidat com un dels favorits de la cursa.
El francès Dorian Godon també es va imposar a les etapes 1 i 3, mentre que el danès Magnus Cort va guanyar la segona jornada. I a la quarta etapa, el més ràpid va ser el britànic Ethan Vernon en una arribada a l’esprint.
Aquesta última jornada tindrà un impacte notable en la mobilitat de la ciutat. El recorregut final, amb sortida i arribada a la capital catalana, comportarà talls de trànsit en diversos punts clau i restriccions de circulació que afectaran tant vehicles privats com transport públic, després d'una operació sortida de Setmana Santa que ha comptabilitzat la sortida d'uns 536.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Horari: quan comença l'última Etapa de la Volta
La sortida de l'última etapa de la Volta està prevista per a les 11.50 hores d'aquest diumenge, mentre que l'arribada serà cap a les 14 hores. Entremig, els aficionats al ciclisme podran gaudir d'aproximadament tres hores de tensió en aquest últim tram de la cursa que donarà per acabada la Volta Catalana.
Recorregut: sortida i arribada a Barcelona
La setena i última etapa començarà i acabarà diumenge a Barcelona després d'un recorregut curt de 95,1 quilòmetres que tindrà la línia de meta a Montjuïc. El recorregut passa per: Barcelona, Viladecans, Castelldefels i acaba a l'Alt del Castell de Montjuïc. A continuació, pots consultar-lo de manera detallada.
Afectacions al trànsit
Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els principals carrers per on passarà la cursa, especialment a la zona de Montjuïc i els accessos al centre, quedaran tallats de manera puntual entre les 11.30 h i les 14.15 h.
Durant la sortida de la Volta Ciclista des de Barcelona, es veurà afectat el trànsit a plaça Espanya, a l'avinguda Reina Maria Cristina i a la Gran Via des de les 11.50 hores fins a les 12 hores, aproximadament. Després, els ciclistes sortiran del municipi per la C-31 i, a la tornada al nucli urbà, la Volta passarà per Plaça Cerdà, Gran Via, Plaça Espanya i acabarà a Montjuïc, on estaran tallades fins a les 14.15 hores l'avinguda Rius i Taulet, l'avinguda Miramar, la carretera de Montjuïc, el Passeig Olímpic i entorn de l’Estadi Olímpic.
Aquestes són les afectacions al trànsit:
- Tall de la C‑31 (punt quilomètric 199) en sentit Barcelona i desviament cap a Plaça Cerdà.
- Tall de la sortida 44 de la C‑32 en sentit Barcelona.
- Tall de la B‑22 (punt quilomètric 5,3) en sentit Barcelona.
- Tall de la C‑31c (punt quilomètric 2) en sentit Barcelona.
Afectacions del transport públic
Des de les 6.30 hores, a causa de les tasques de muntatge, quedaran afectades les línies d’autobús 13, 150, i la Ruta Vermella Bus Turístic. A partir de les 11.00 hores, les restriccions s’ampliaran a les línies D20, H12, H16, V5, X2, X3, 46, 65, 109, 115 i 983 (bus llançadora al Funicular de Montjuïc). A partir de les 12.30 hores, quedaran afectades també les línies 13, 55, 125 i 150, mentre que la X3 reprendrà el funcionament habitual. Totes les restriccions acabaran a les 14.30 hores.