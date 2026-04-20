Lamine Yamal guanya el premi Laureus al millor esportista jove de l'any

Lamine Yamal, l'estrella del Barça, s'ha consolidat aquest dilluns a Madrid com una de les grans figures emergents de l’esport mundial, després de guanyar el premi Laureus al millor esportista jove de l'any.
El futbolista de només 18 anys ha estat un dels protagonistes de la gala dels Laureus World Sports Awards celebrada aquest dilluns 20 d’abril al Palacio de Cibeles de Madrid. Ha estat distingit amb el guardó al millor esportista jove de l’any, una categoria de nova creació que premia els atletes menors de 21 anys amb un impacte destacat tant dins com fora del terreny de joc.
Aquest és el segon Laureus que s'endú el culer, ja que l'any passat va guanyar el premi a la millor irrupció d'un esportista masculí, que enguany ha sigut pel pilot d'F1, Lando Norris.
El guardó arriba després d’una temporada extraordinària pel de Rocafonda, que ha tingut "un paper fonamental en ajudar l’equip a aconseguir el triplet domèstic de Lliga, Copa i Supercopa", com expressa el Barça en un comunicat. A més, Yamal acumula dos trofeus Kopa i és el segon a la Pilota d’Or amb només 18 anys.
Millor esportista del 2026
En la mateixa gala, el tenista Carlos Alcaraz ha estat reconegut com a millor esportista masculí, en una aparició marcada per la lesió que el va obligar a retirar-se del trofeu Comte de Godó recentment. La bielorussa Aryna Sabalenka s’ha endut el premi a millor esportista femenina, deixant sense revalidar el títol a Aitana Bonmatí. El guardó al millor equip ha estat per al PSG.