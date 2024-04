Sant Jordi Futbol Club: 14 llibres amb temàtica futbolística

Les novetats editorials presentades al voltant d’aquest Sant Jordi de 2024 ens confirmen una tendència que s’ha anat consolidant durant els darrers anys i que fa que cada cop siguin més nombroses les publicacions que s’apropen al món del futbol amb una mirada històrica, social, cultural o política ajudant així a agermanar dos mons, el dels llibres i el de la pilota, que semblaven viure a una distància sideral no fa pas tant de temps. Aprofitant aquestes novetats, us proposem una alineació de gala que conforma un autèntic Sant Jordi Futbol Club.

Amb l’1, «Història de la selecció catalana masculina de futbol» de Toni Closa i José Alberto Salas

Amb l’eloqüent subtítol d’Una nació, una selecció, el periodista Toni Closa i l’agent FIFA i investigador de la història del futbol José Alberto Salas publiquen aquesta exhaustiva crònica de la selecció catalana de futbol, abundantment il·lustrada com ho acostumen a estar els grans llibres esportius de l’editorial Base. Closa i Salas documenten els 210 partits que la nostra selecció ha disputat en més de 120 anys de trajectòria durant els quals ha arribat a competir amb fins a disset noms diferents. Una tasca ingent de recerca que ha donat peu a una publicació imprescindible pels amants del futbol català.

Amb el 2, «Els ultres de la Peña Ibérica» de José Fernando Mota

També endinsant-se en la crònica, aquest cop social, del futbol català, l’historiador José Fernando Mota ens presenta aquest llibre, publicat per la jove editorial Manifest, que fa una radiografia exhaustiva de la Peña Deportiva Ibérica, la primera penya d’afeccionats del Reial Club Deportiu Espanyol a qui no només unia l’amor pels colors blanc-i-blaus sinó també una militància política en l’espanyolisme més extremista. A partir de les peripècies d’aquests seguidors radicals, Mota fa una anàlisi de les relacions entre l’espanyolisme, esportiu i polític, i el futbol i la violència a la Barcelona d’entre els anys 1925 i 1931. Unes relacions que s’estenen en el temps i que, en alguns casos, perduren fins als nostres dies.

Amb el 3, «Penalti Pop» d’Álvaro Velasco

En un registre completament diferent, ens arriba Penalti Pop, del guionista i periodista Álvaro Velasco, que en proposa, com el seu mateix subtítol suggereix, un recorregut divertit i nostàlgic pels temacles musicals que mantenen viva la nostra memòria futbolera. En resum, una excel·lent combinació entre música i futbol, dos dels elements més importants en la cultura popular del nostre temps.

Amb el 4, «La heráldica del fútbol» de Leonard Jägerskiöld

Si l’obra anterior ens posava en relació el futbol amb la música, aquesta ho fa amb l’heràldica, és a dir, amb l’estudi dels diferents escuts d’armes que han existit al llarg de la història. En aquest sentit, els logotips dels equips de futbol són una font excel·lent per descobrir els elements que en configuren la identitat. És precisament això el que fa Leonard Jägerskiöld en aquest llibre profusament il·lustrat i publicat per l’editorial Base: analitzar l’evolució, el disseny, el significat i el simbolisme dels escuts dels clubs més coneguts d’arreu del món.

Amb el 5, «No es fiera para domar» d’Ignacio Pato

Un dels clubs amb un escut, i una idiosincràsia, més singular al món és, sense cap mena de dubte, el Rayo Vallecano. Aprofitant que enguany aquest popular club del barri de Vallecas celebra el seu centenari, el periodista Ignacio Pato en repassa la història en un text publicat per la madrilenya editorial Altamarea. Més enllà de ser el primer llibre que aborda el centenari del Rayo, el gran tret identificador d’aquesta obra és que ho fa des d’una mirada social que no només narra la història del club sinó també la del barri de Vallecas, sense la qual ens seria impossible d’entendre per què el Rayo és com és.

Amb el 6, «La teranyina blaugrana» de Roger Vinton

Salvant totes les distàncies amb el Rayo, un altre club amb una idiosincràsia singular és el Barça, la història del qual seria difícil d’entendre sense conèixer la de Catalunya. I és precisament al Barça, i a les lluites de poder del seu entorn, a qui dedica la seva obra Roger Vinton. Aquest fi analista de la realitat a través de les xarxes, que ja havia publicat La gran teranyina, on analitzava els secrets del poder a Catalunya, adreça ara la seva afinada ploma a revisar els grups de poder que han orbitat al voltant del club blaugrana des de la seva fundació fins a la dimissió de Josep Maria Bartomeu, l’octubre de 2020. Tota una crònica de l’evolució del poder al país en els darrers 125 anys.

Amb el 7, «El clàssic» de Frederic Porta i Manuel Tomàs

També en clau blaugrana ens arriba aquesta obra del periodista Frederic Porta i de Manuel Tomàs, historiador i responsable del Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona, autèntics arqueòlegs de la història barcelonista, que en aquesta ocasió centren el seu interès en la rivalitat entre Barça i Madrid, allò que en els darrers temps ha començat a anomenar-se com «el clàssic» del futbol estatal. Els centenars d’anècdotes i de petites i grans històries que conté l’obra ens posen en evidència, com els mateixos autors argumenten, que la rivalitat entre Barça i Madrid transcendeix l’àmbit estrictament esportiu i s’ha convertit en un mirall social i polític de la Catalunya i de l’Espanya contemporànies.

Amb el 8, «Endavant Girona!» de Xevi Masachs

El moment dolç que viu a nivell futbolístic el Girona no ha passat desapercebut pel món editorial i ha propiciat que l’equip gironí s’hagi convertit també en protagonista d’alguns dels llibres que aquest Sant Jordi es podran trobar a paradetes i llibreries. Un dels més remarcables és aquest Endavant Girona!, obra del periodista Xevi Masachs, director de L’Esportiu de Catalunya i una de les veus més autoritzades per parlar d’un club de qui segueix des de fa molt de temps la trajectòria. El llibre repassa la increïble epopeia del Girona durant l’última dècada i no oblida parlar també de l’èxit de d’altres disciplines esportives a la ciutat, com és el cas del bàsquet o de l’hoquei, que ha contribuït, de manera molt notable, a situar Girona en el mapa.

Amb el 9, «Mala piel» de Toni Padilla

Fugint de l’actualitat més immediata, el també periodista Toni Padilla, il·lustre sabadellenc i reconegut afeccionat del Centre d’Esports, afegeix el club del Vallès Occidental als diferents equips estatals que ja formen part de l’excel·lent col·lecció "Hooligans ilustrados" de l’editorial Libros del KO. Seguint amb el principi que guia aquesta singular col·lecció, Padilla ens explica la seva història personal amb el Centre d’Esports Sabadell, des de l’adolescència fins a l’exercici del periodisme esportiu, al temps que reflexiona sobre com un club de futbol esdevé un element importantíssim en la forja de la identitat i en la relació que hom estableix amb la ciutat que l’ha vist néixer i créixer.

Amb el 10, «Crónicas balcánicas» d’Àxel Torres

Molt més lluny se’n va el també periodista sabadellenc Àxel Torres que, en un llibre que es troba a mig camí entre la literatura de viatges i la millor crònica esportiva amb una mirada social, ens trasllada fins als Balcans per parlar-nos de la singularitat del futbol en aquest convuls racó de món. D’entre els diversos territoris balcànics, Torres centra la seva atenció en Albània i Kosovo, segurament els més desconeguts a nivell futbolístic, als quals s’aproxima a partir de cinc viatges que serveixen també per exposar-nos la transformació que aquests països han patit en els darrers temps.

Amb l’11, «La vuelta al mundo en 80 estadios» de Vladimir Crescenzo

Com que aquest Sant Jordi Futbol Club havia de jugar en algun estadi, us suggerim donar un cop d’ull a aquesta obra del periodista esportiu Vladimir Crescenzo, publicada per l’editorial Base amb unes magnífiques fotografies, que ens presenta estadis únics d’arreu del món situats en indrets tan atípics com el cim del Kilimanjaro, les Maldives o els confins del Nepal. El llibre ens planteja un recorregut pels cinc continents a través d’estadis que no són pas els més coneguts del planeta, però que ens demostren com el futbol és un fenomen global que arriba als indrets més recòndits de la Terra.

A la llotja, «De pelotazo en pelotazo» d’Erik Harley

Per seure a la llotja, res millor que l’anàlisi dels despropòsits urbanístics protagonitzats per directives de clubs de futbol d’arreu de l’estat que recull el llicenciat en Belles Arts i expert en estudis urbans Erik Harley. En aquesta obra, presentada amb el subtítol "especulación, despilfarro y pormishuevismo en el fútbol español", Harley centra el seu interès en el món de la pilota demostrant com és un excel·lent exponent del pormishuevismo, un terme creat pel mateix Harley per fer referència als disbarats i a les corrupteles urbanístiques han definit l’Estat espanyol de les darreres dècades.

A la presidència, «L’home de la porteria» de Ramon Pardina

Per presidir el Sant Jordi Futbol Club hem optat per aquest llibre del guionista Ramon Pardina que ens relata, a ritme de novel·la, la controvertida biografia de Josep Lluís Núñez, l’home que va romandre durant vint-i-dos anys a la presidència del Barça. El llibre ens exposa la vida de clarobscurs de Núñez, marcada per la seva relació amb el futbol, la política i el poder, fet que el converteix en un excel·lent retrat de la Catalunya de les darreres dècades.

A la graderia, «L’avi Joan» de Jordi Monturiol

Tanquem aquest Sant Jordi Futbol Club amb els seus afeccionats. Per representar-los, hem optat per l’obra de Jordi Monturiol, integrant del moviment penyístic blaugrana, que fa el seu particular homenatge a Joan Casals, l’històric avi del Barça que ens va deixar el passat mes de febrer, repassant la trajectòria d’aquest afeccionat convertit en una autèntica icona blaugrana.