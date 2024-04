Quins són els llibres més imprescindibles sobre llengua per a aquest Sant Jordi?

Falten pocs dies per a un dels dies més especials de l'any, la diada de Sant Jordi. El 23 d'abril es barregen cultura, tradició i amor. Per això, sempre és una bona oportunitat per reivindicar la llengua i comprar llibres en català. Sobretot en un moment en què la situació de la llengua catalana amoïna a causa dels atacs que pateix constantment, com ara el veto a revistes en català, la sentència del 25% del castellà a les aules i l'eliminació del requisit del català en diversos àmbits des que el PP i Vox van entrar a governar en diferents territoris.

Arran d'aquesta conjuntura, els llibres sobre llengua s'han anat fent un lloc entre els catàlegs de les petites, mitjanes i grans editorials. Avui dia en podem trobar de tota mena, des de propostes divertides fins a manuals seriosos, sempre amb el català com a protagonista. Com que hi ha una gran varietat d'opcions, a Nació hem fet un recull dels llibres més imprescindibles sobre llengua per comprar i regalar aquest Sant Jordi.

1. Deu lliçons per salvar el català (La Campana)

Acabat de publicar, Deu lliçons per salvar el català és un llibre pòstum de la lingüista Carme Junyent. El resultat és una selecció de 36 articles i quatre entrevistes seves publicades entre el 6 de juny del 2023 i el 9 de juliol del 2023, pocs mesos abans de deixar-nos. Per descomptat, hi podem trobar tots els temes importants relacionats amb la situació del català, com ara el multilingüisme, les llengües amenaçades, les polítiques lingüístiques, la immersió, la llengua inclusiva, els prejudicis lingüístics i la llengua dels joves. Com bé indica el títol, tot plegat es converteix en una lliçó per salvar el català, una lluita que Carme Junyent va defensar fins a l'últim sospir.

2. Balla amb Babel (Fragmenta)

L'escriptor i traductor Joan-Lluís Lluís rellegeix el cèlebre mite de la torre de Babel resseguint la història de l'absolutisme lingüístic en aquest assaig que acaba de sortir a les llibreries. A Balla amb Babel hi podem trobar la resposta a preguntes com ara d'on ens ve, als humans, la tendència a jerarquitzar les llengües o què amaga la superioritat que algunes llengües s'atorguen. Amb tot, Lluís ens ofereix en aquest llibre una crítica sòlida al monolingüisme d’estat i una defensa de la perspectiva incomparable que cada llengua suposa per als seus parlants.

3. Me l'imaginava més gran (Rosa dels Vents)

"Me l'imaginava més gran" és una de les frases més mítiques de la història de la televisió catalana. Com molts lectors recordareu, la va dir l'Empariues (Maria Josep Peris) a la sèrie de Dagoll Dagom Oh! Europa (1994). Ara, però, la novetat és que Me l'imaginava més gran també és el títol del llibre que acaben de publicar els lingüistes i professors Mònica Montserrat i David Paloma. El resultat és un recorregut per les frases més cèlebres de sèries catalanes que han marcat tota una època, com ara Plats bruts, Nissaga de poder i Teresina S.A., entre d'altres. Tot plegat és una mostra de com aquestes frases al final s'han convertit en les noves dites i refranys dels últims temps.

4. Obriu pas! (Columna)

Obriu pas! és una de les grans novetats editorials sobre llengua d'aquest any. En aquest llibre, l'escriptor, historiador i polític Alfred Bosch repassa els orígens de la llengua i ret homenatge als lletraferits que van defensar i normativitzar el català al segle XIX. En aquella època, el català hauria pogut desaparèixer, ser residual o acabar com un dialecte desprestigiat, però un grup de trobadors van tenir la valentia de convertir-lo en una llengua literària i van protagonitzar la Renaixença catalana. Per això, Bosch defensa en aquest assaig que ara cal actuar i fer una segona Renaixença si volem evitar l'erosió del català.

5. Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica (PUV)

Què passa amb l'estàndard? Per què hi ha catalanoparlants que no s'hi senten identificats? El sociolingüista Miquel Àngel Pradilla mira de resoldre aquestes preguntes a Normativitat, (re)estandardització i glotopolítica, llibre que acaba de publicar. A més, aporta noves mirades des de la sociolingüística catalana, propostes que no defugen la dimensió sociopolítica de l'estandardització, que reivindiquen l'empoderament de grups socials i, fins i tot, del mateix individu al marge de les elits, alhora que assumeixen la presència d'altres llengües en uns entorns comunicatius de més complexitat.

6. Fem que soni bé (Angle Editorial)

Quantes vegades hem sentit frases com ara "això no ho diu ningú", "això només ho diu el meu avi", "el català no serveix per a res" o "això en català no sona bé?". La filòloga i traductora Helena Borrell ha escrit Fem que soni bé amb l'objectiu de posar fi a aquesta percepció que sovint es té sobre la llengua catalana. El llibre és un assaig amb un enfocament valent en què es reivindica la importància de la llengua parlada i s'ofereixen propostes per preservar-ne l'espontaneïtat sense sacrificar-ne la correcció. Amb tot, l'obra es converteix en l'enèsim tractat sobre com podem reflotar el català, però amb la diferència que ara el debat recau en el registre col·loquial, i no pas en el model de llengua literària o l'estàndard.

7. Somriure amb la gramàtica (Lleonard Muntaner)

La gramàtica i la sintaxi d'entrada poden semblar matèries complexes. El filòleg Joan Melià, però, defensa que per saber gramàtica no cal anar a escola i que tothom, pel simple fet d'entendre i de parlar una llengua, o més, en sap. Perquè una cosa és la gramàtica entesa com a ciència que prova d'explicar el funcionament de les llengües, i una altra, el conjunt de regles que els parlants de qualsevol llengua seguim subconscientment per construir frases. Amb Somriure amb la gramàtica, Melià demostra que en català i des de la gramàtica també es poden fer acudits. El llibre és el resultat d'aquesta creença i de l'experiència d'explicar llengua de manera entretinguda. Tot i això, la intenció no és explicar acudits, sinó contar-ne i explicar una mica de gramàtica.

8. 100 mots curiosos del català (Cossetània)

Sabeu què signifiquen els mots gratacul, estocafix, fatifat, andamis o costellut? El filòleg, traductor i divulgador lingüístic Pau Vidal ens ho explica a 100 mots curiosos del català, un llibre per aprendre curiositats lingüístiques, amb un estil amè, amb referències literàries i, sobretot, amb molt d’humor. El resultat és tot un recull de paraules catalanes que coneixem molt poc, però que desperten un interès per la sonoritat, per la imatge que evoquen, perquè en recorden una altra però no saps quina, per l'exotisme o per la curiositat de l'origen. Amb aquest llibre, Vidal ens transporta a aquella època en què el català no era de plàstic ni anava a remolc del castellà.

9. Petem-ho! (Rosa dels Vents)

Ara de debò, en quin idioma parla aquesta gent? Es pregunten els grans sobre el llenguatge dels adolescents i els joves. Per resoldre aquesta pregunta i més dubtes existencials entorn d'aquest nou fenomen, els filòlegs Xavier Mas, Clara Soler i Gerard Viladomat el 2023 van escriure Petem-ho!, un llibre sobre l'argot juvenil que aquest any ha esdevingut encara més indispensable per als boomers i els millennials si no volen acabar fent cringe. Amb aquest manual s'acabaran les cares de circumstàncies quan el net, el fill o el nebot parlen amb un codi indesxifrable. En definitiva, tota una teràpia de rejoveniment lingüístic, asseguren els autors.

10. Teràpia lingüística (Ara Llibres)

"El català s'acaba", "Som els últims parlants d'una llengua mil·lenària", "El futur depèn de nosaltres", "No ens salvarem si no parlem correctament". La situació preocupant del català fa que sovint sentim frases com les anteriors. La lingüista Míriam Martín Lloret, però, diu prou amb Teràpia lingüística, un llibre que s'ha convertit en imprescindible avui dia. Ens hem malacostumat a les sentències apocalíptiques sobre el futur de la llengua catalana, que desanimen constantment i ens fan percebre el català com una eina sense futur ni esperança. Per això, l'articulista d'aquest diari planteja en aquest llibre una sèrie de consells pràctics per ajudar a reduir les inseguretats a l'hora de fer servir el català, a resoldre els dubtes lingüístics fruit de la subordinació històrica i a no fer cas de les correccions dels puristes.