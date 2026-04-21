La Generalitat vol comprar més parcs solars

La Generalitat pretén continua augmentant la seva cartera renovable. En aquest sentit, L'Energètica iniciarà el pròxim 24 d’abril el tercer procés de compra de parcs solars mitjançant un procediment de crida pública, obert a totes les empreses interessades a vendre instal·lacions fotovoltaiques que es trobin en la fase final de desenvolupament. L’empresa pública preveu dedicar a aquesta convocatòria un pressupost d’entre 3 i 12 milions d’euros amb parcs solars sobre terreny d'entre 1 i 5 megawatts (MW) de potència.
Cinc parcs ja comprats
Aquesta tercera crida dona continuïtat a la línia d'inversió iniciada el 2024. La primera convocatòria va permetre l'adquisició del parc solar de Vidreres (la Selva), una planta de 3,4 MWp situada en una antiga pista de motocròs que genera electricitat renovable per a la dessalinitzadora de Blanes. En canvi, finalment, es va descartar la compra de part d'una planta a Sant Fruitós del Bages.
En la segona edició, celebrada el 2025, es van preseleccionar quatre projectes que sumen 14,55 MWp: les Oluges (Segarra), Sant Pere Sallavinera (Anoia), Casserres (Berguedà) i Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp). Segons la companyia, tots quatre han superat satisfactòriament els processos de valoració interna i externa i passaran a mans de L'Energètica tan bon punt se'n completi la connexió a la xarxa.
Les condicions de L'Energètica
Per concórrer a la convocatòria d’enguany, és indispensable que les instal·lacions disposin del punt de connexió a la xarxa ja atorgat, així com de l'autorització administrativa prèvia i de construcció.
Els criteris d'inversió es basen en la maduresa administrativa del projecte, la seva viabilitat tècnica i la rendibilitat econòmica. Així mateix, l'empresa pública només seleccionarà aquells parcs que comptin amb el vistiplau institucional del municipi on s'ubiquin, descartant qualsevol projecte amb oposició expressa de l'ajuntament.
Així mateix, es donarà prioritat als projectes que tinguin major potència, utilitzin materials fabricats a la Unió Europea, compatibilitzin l’ús energètic amb l’activitat agrària o s’ubiquin en espais antropitzats, tinguin segell de sostenibilitat i treballin amb empreses d’inserció laboral.
Una vegada valorades les propostes -que es poden presentar fins al 24 de maig-, les instal·lacions preseleccionades se sotmetran a una auditoria preventiva per confirmar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i legal abans de procedir a la compra.