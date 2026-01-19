19 de gener de 2026

El Meteocat allarga la llevantada amb 20 comarques amb avisos per pluja, neu, vent i mala mar

Continua l'alerta vermella pel temporal marítim mentre que les precipitacions es reactivaran a les comarques gironines i de l'Ebre

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 18:52

La llevantada encara té corda per estona. Després d'un dilluns que ha deixat precipitacions entre els 50 i els 90 litres a les comarques gironines i onades de fins a 5 metres a la Costa Brava, aquest dimarts la pluja es reactivarà tant al nord-est com a les Terres de l'Ebre.

En aquest sentit, el Meteocat manté avisos de perill per a una vintena de comarques. No només són per acumulació i intensitat de pluja, per neu -només al Ripollès- sinó també per vent i mala mar. De fet, excepte el Camp de Tarragona, tot el litoral està en alerta vermella. És per aquest motiu que Protecció Civil ha enviat aquest matí avisos ES-alert als mòbils dels municipis costaners de Barcelona i de l'Ebre, després que ahir es fes el mateix amb els de l'Empordà.

De nou, les precipitacions poden ser molt importants a les comarques gironines. L'Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany poden acumular 100 litres en 24 hores -hi ha models que puntualment apunten registres de 200 litres-. A més, les quantitats també poden ser abundants entorn del Montseny així com a l'extrem sud. Les precipitacions també poden ser intenses al Camp de Tarragona mentre que a Ponent, malgrat que hi podrà ploure, seran més febles.

La situació començarà a millorar dimecres, malgrat que el Meteocat n'allarga l'avís per mala mar -en aquest cas per onades de 2,5 metres- a tot el litoral català.

Dimarts 20 de gener

Avís per intensitat de pluja

Possible acumulació de 20 litres en mitja hora. Perill màxim 2/6 (groc). La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta.

  • Alt Empordà (taronja)
  • Baix Empordà (taronja)
  • Pla de l'Estany
  • Gironès
  • Selva

Avís per acumulació de pluja

Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 4/6 (taronja). La precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades en un episodi que es mantindrà fins dimarts.

  • Alt Empordà (taronja)
  • Baix Empordà (taronja)
  • Pla de l'Estany (taronja)
  • Gironès (taronja)
  • Selva
  • Garrotxa
  • Ripollès
  • Osona
  • Vallès Oriental
  • Maresme
  • Baix Camp
  • Priorat
  • Ribera d'Ebre
  • Baix Ebre
  • Montsià
  • Terra Alta

Avís per neu

Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill màxim 3/6 (taronja). La cota de neu rondarà entre els 1.200 i 1.400 metres, tot i que podrà baixar fins als 1.000 metres en moments de precipitació intensa. En tot l'episodi es poden acumular més de 50 cm de neu per sobre dels 1.400 metres i més de 80 cm per sobre dels 2.000 metres.

  • Ripollès (taronja)

Avís per estat de la mar

Es preveu una situació de mar brava amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada.  Perill màxim 6/6 (vermell). La direcció de l'onatge predominant serà de l'est, amb un notable mar de fons i ratxes fortes de vent de component est que complicaran la situació a tota la línia de la costa.

  • Alt Empordà (vermell)
  • Baix Empordà (vermell)
  • Selva (vermell)
  • Maresme (vermell)
  • Barcelonès (vermell)
  • Baix Llobregat (vermell)
  • Baix Ebre (vermell)
  • Montsià (vermell)
  • Garraf (taronja)
  • Baix Penedès (taronja)
  • Tarragonès (taronja)
  • Baix Camp (taronja)

Avís per vent

Es poden superar ratxes màximes de 20 m/s. Perill màxim 1/6 (groc). El vent bufarà de component gregal (nord-est).

  • Baix Empordà
  • Gironès
  • Selva
  • Maresme
  • Vallès Oriental
  • Barcelonès

Dimecres 21 de gener

Avís per estat de la mar

Es preveu una situació de maregassa amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada.  Perill màxim 3/6 (taronja). La direcció d'onatge predominant serà de l'est. Hi haurà notable mar de fons de l'est.

  • Alt Empordà (taronja)
  • Baix Empordà (taronja)
  • Selva (taronja)
  • Maresme(taronja)
  • Barcelonès (taronja)
  • Baix Llobregat (taronja)
  • Baix Ebre (taronja)
  • Montsià (taronja)
  • Garraf (groc)
  • Baix Penedès (groc)
  • Tarragonès (groc)
  • Baix Camp (groc)

