El Meteocat allarga la llevantada amb 20 comarques amb avisos per pluja, neu, vent i mala mar

La llevantada encara té corda per estona. Després d'un dilluns que ha deixat precipitacions entre els 50 i els 90 litres a les comarques gironines i onades de fins a 5 metres a la Costa Brava, aquest dimarts la pluja es reactivarà tant al nord-est com a les Terres de l'Ebre.
En aquest sentit, el Meteocat manté avisos de perill per a una vintena de comarques. No només són per acumulació i intensitat de pluja, per neu -només al Ripollès- sinó també per vent i mala mar. De fet, excepte el Camp de Tarragona, tot el litoral està en alerta vermella. És per aquest motiu que Protecció Civil ha enviat aquest matí avisos ES-alert als mòbils dels municipis costaners de Barcelona i de l'Ebre, després que ahir es fes el mateix amb els de l'Empordà.
De nou, les precipitacions poden ser molt importants a les comarques gironines. L'Alt i el Baix Empordà, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany poden acumular 100 litres en 24 hores -hi ha models que puntualment apunten registres de 200 litres-. A més, les quantitats també poden ser abundants entorn del Montseny així com a l'extrem sud. Les precipitacions també poden ser intenses al Camp de Tarragona mentre que a Ponent, malgrat que hi podrà ploure, seran més febles.
La situació començarà a millorar dimecres, malgrat que el Meteocat n'allarga l'avís per mala mar -en aquest cas per onades de 2,5 metres- a tot el litoral català.
Dimarts 20 de gener
Avís per intensitat de pluja
Possible acumulació de 20 litres en mitja hora. Perill màxim 2/6 (groc). La precipitació anirà acompanyada localment de tempesta.
- Alt Empordà (taronja)
- Baix Empordà (taronja)
- Pla de l'Estany
- Gironès
- Selva
Avís per acumulació de pluja
Possible acumulació de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Perill màxim 4/6 (taronja). La precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades en un episodi que es mantindrà fins dimarts.
- Alt Empordà (taronja)
- Baix Empordà (taronja)
- Pla de l'Estany (taronja)
- Gironès (taronja)
- Selva
- Garrotxa
- Ripollès
- Osona
- Vallès Oriental
- Maresme
- Baix Camp
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Baix Ebre
- Montsià
- Terra Alta
Avís per neu
Possible acumulació de 20 centímetres per sobre dels 1.400 metres. Perill màxim 3/6 (taronja). La cota de neu rondarà entre els 1.200 i 1.400 metres, tot i que podrà baixar fins als 1.000 metres en moments de precipitació intensa. En tot l'episodi es poden acumular més de 50 cm de neu per sobre dels 1.400 metres i més de 80 cm per sobre dels 2.000 metres.
Avís per estat de la mar
Es preveu una situació de mar brava amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada. Perill màxim 6/6 (vermell). La direcció de l'onatge predominant serà de l'est, amb un notable mar de fons i ratxes fortes de vent de component est que complicaran la situació a tota la línia de la costa.
- Alt Empordà (vermell)
- Baix Empordà (vermell)
- Selva (vermell)
- Maresme (vermell)
- Barcelonès (vermell)
- Baix Llobregat (vermell)
- Baix Ebre (vermell)
- Montsià (vermell)
- Garraf (taronja)
- Baix Penedès (taronja)
- Tarragonès (taronja)
- Baix Camp (taronja)
Avís per vent
Es poden superar ratxes màximes de 20 m/s. Perill màxim 1/6 (groc). El vent bufarà de component gregal (nord-est).
- Baix Empordà
- Gironès
- Selva
- Maresme
- Vallès Oriental
- Barcelonès
Dimecres 21 de gener
Avís per estat de la mar
Es preveu una situació de maregassa amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Perill màxim 3/6 (taronja). La direcció d'onatge predominant serà de l'est. Hi haurà notable mar de fons de l'est.
- Alt Empordà (taronja)
- Baix Empordà (taronja)
- Selva (taronja)
- Maresme(taronja)
- Barcelonès (taronja)
- Baix Llobregat (taronja)
- Baix Ebre (taronja)
- Montsià (taronja)
- Garraf (groc)
- Baix Penedès (groc)
- Tarragonès (groc)
- Baix Camp (groc)