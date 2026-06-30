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El temps d'aquest dimecres 1 de juliol: 15 comarques en avís per fortes pluges i calor intensa

Terra

El Meteocat manté avisos per calor nocturna i diürna en nou comarques, mentre els ruixats de tarda podran descarregar amb força al Pirineu i al nord-est

  • Potent raig crepuscular en sortir el sol a Roda de Ter (Osona) -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juny de 2026 a les 21:11

La calor continuarà marcant l'inici del juliol, tot i que aquest dimecres les temperatures baixaran lleugerament respecte als darrers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos per calor nocturna en cinc comarques del litoral i per calor diürna en quatre més del sud del país. Paral·lelament, sis comarques del nord-est estan en avís per la possibilitat de tempestes de tarda localment intenses.

El matí serà majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a la costa central i al vessant nord del Pirineu i, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, al quadrant nord-est i a punts de la Catalunya Central, on descarregaran ruixats i xàfecs irregulars. Les precipitacions seran en general febles o moderades, però localment podran ser fortes, anar acompanyades de tempesta i calamarsa i deixar quantitats abundants.

Pel que fa a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament a l'interior, però al litoral es mantindrà molt elevada, amb una nova nit tropical en diversos sectors. La màxima també recularà lleugerament, tot i que a la Costa Daurada encara es mourà entre els 33 i els 36 graus. El vent de tramuntana i mestral bufarà amb força als extrems del país, especialment a l'Alt Empordà, on s'esperen ratxes fortes o molt fortes.

Avisos per calor nocturna

El Meteocat manté activat un avís per calor nocturna a cinc comarques, on les mínimes continuaran sent molt elevades:

  • Alt Empordà
  • Baix Empordà
  • Baix Llobregat
  • Barcelonès
  • Maresme

Avisos per calor

També hi ha avisos per temperatures màximes a quatre comarques del sud del país:

  • Baix Camp
  • Baix Ebre
  • Montsià
  • Tarragonès

Avisos per intensitat de pluja

Les tempestes de tarda mantenen en avís sis comarques del nord-est, on els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa:

  • Berguedà
  • Garrotxa
  • Lluçanès
  • Moianès
  • Osona
  • Ripollès

I a mitjà termini?

Dijous i divendres la calor donarà una petita treva i les temperatures s'acostaran als valors habituals de principis de juliol. Tot i això, el respir serà breu: a partir de dissabte els termòmetres tornaran a enfilar-se i els models apunten a una nova calorada intensa durant el cap de setmana, amb màximes que podrien tornar a acostar-se als 40 graus a l'interior.

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