La calor continuarà marcant l'inici del juliol, tot i que aquest dimecres les temperatures baixaran lleugerament respecte als darrers dies. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté activats avisos per calor nocturna en cinc comarques del litoral i per calor diürna en quatre més del sud del país. Paral·lelament, sis comarques del nord-est estan en avís per la possibilitat de tempestes de tarda localment intenses.
El matí serà majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols baixos a la costa central i al vessant nord del Pirineu i, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, al quadrant nord-est i a punts de la Catalunya Central, on descarregaran ruixats i xàfecs irregulars. Les precipitacions seran en general febles o moderades, però localment podran ser fortes, anar acompanyades de tempesta i calamarsa i deixar quantitats abundants.
Pel que fa a les temperatures, la mínima baixarà lleugerament a l'interior, però al litoral es mantindrà molt elevada, amb una nova nit tropical en diversos sectors. La màxima també recularà lleugerament, tot i que a la Costa Daurada encara es mourà entre els 33 i els 36 graus. El vent de tramuntana i mestral bufarà amb força als extrems del país, especialment a l'Alt Empordà, on s'esperen ratxes fortes o molt fortes.
Avisos per calor nocturna
El Meteocat manté activat un avís per calor nocturna a cinc comarques, on les mínimes continuaran sent molt elevades:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Baix Llobregat
- Barcelonès
- Maresme
Avisos per calor
També hi ha avisos per temperatures màximes a quatre comarques del sud del país:
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Montsià
- Tarragonès
Avisos per intensitat de pluja
Les tempestes de tarda mantenen en avís sis comarques del nord-est, on els xàfecs podran anar acompanyats de tempesta i calamarsa:
- Berguedà
- Garrotxa
- Lluçanès
- Moianès
- Osona
- Ripollès
I a mitjà termini?
Dijous i divendres la calor donarà una petita treva i les temperatures s'acostaran als valors habituals de principis de juliol. Tot i això, el respir serà breu: a partir de dissabte els termòmetres tornaran a enfilar-se i els models apunten a una nova calorada intensa durant el cap de setmana, amb màximes que podrien tornar a acostar-se als 40 graus a l'interior.