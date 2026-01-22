El temps de divendres: treva (trampa) meteorològica

Tot i que la llevantada del temporal Harry ja és història, la treva d'aquest divendres de Sant Ildefons serà només un miratge: la potent borrasca Ingrid, situada a l'Atlàntic, continua enviant els seus fronts associats que no permetran fer net al llarg dels pròxims dies, segons la previsió del Meteocat.
Quin temps s'espera per aquest divendres 23 de gener?
La jornada de divendres serà de transició, amb un matí on dominaran les clarianes a la meitat est, però amb un cel que s'anirà enterbolint ràpidament per l'oest. Un front vinculat a la depressió Ingrid deixarà precipitacions a l'extrem nord-occidental, amb ruixats febles i dispersos que, localment, poden arribar a acumular fins a 20 litres al vessant sud del Pirineu i també del Prepirineu, preludi d'un dissabte més inestable.
Quines màximes i mínimes hi haurà?
Les temperatures mínimes baixaran a l'interior a causa de la menor nuvolositat nocturna, mentre que les màximes es mantindran frenades o baixaran lleugerament, ja que el sol no s'acabarà d'imposar del tot. Tot i això, a bona part del litoral i prelitoral s'esperen valors molt agradables al voltant dels 16-17 graus.
- Barcelona: mín. 9 °C / màx. 15 °C
- Girona: mín. 3 °C / màx. 16 °C
- Tarragona: mín. 6 °C / màx. 16 °C
- Lleida: mín. 2 °C / màx. 13 °C
- Tortosa: mín. 5 °C / màx. 17 °C
- Vic: mín. 1 °C / màx. 10 °C
- Tremp: mín. 0 °C / màx. 9 °C
- Olot: mín. 3 °C / màx. 14 °C
- Puigcerdà: mín. -3 °C / màx. 6 °C
- Vielha: mín. -1 °C / màx. 6 °C
Plourà? Hi ha avisos activats?
La pluja serà força minsa, restringida bàsicament al vessant sud del Pirineu de Lleida i també a les comarques de l'extrem oest al final del dia. La cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.000 metres al Pirineu, amb tendència a baixar de cara a la nit.
No hi ha avisos activats, però caldrà veure si al llarg de demà el Meteocat en publica per neu, vent i/o mala mar de cara a dissabte.
I a llarg termini?
L'impacte dels fronts associats a la borrasca Ingrid es mantindrà al llarg del cap de setmana. No només amb precipitacions -sobretot al Pirineu, però no es descarta en altres punts del país- sinó sobretot per la baixada tèrmica. Tot plegat provocarà que la cota de neu se situï als 800 metres, malgrat que localment pot baixar fins als 500-600. Una situació que caldrà seguir les pròximes hores perquè encara hi ha massa incertesa.