Màximes de fins a 39 graus a l'espera de l'onada de calor

Aquest dimecres les temperatures s'han enfilat una mica més. En aquest sentit, diverses localitats de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre han registrat màximes entre 38 i 39 graus. Segons el Meteocat, demà les màximes recularan molt lleugerament, a l'espera d'un repunt de cara al cap de setmana que pot desembocar en la primera onada de calor de l'any coincidint amb l'inici oficial de l'estiu.
Màximes de fins a 37-38 graus
Malgrat aquesta certa reculada, aquest dijous la calor continuarà sent molt intensa i per sobre del que tocaria per l'època. En aquest sentit, a Ponent es podrà arribar als 37 graus, puntualment als 38. A la resta del país destaquen valors de fins a 36 graus a les Terres de l'Ebre, 34 a la Catalunya Central i entre els 28 i 31 al litoral i prelitoral.
La nit tornarà a deixar mínimes tropicals a la costa i una jornada que començarà de nou amb el temps absolutament estable.
A la tarda, això sí, es tornaran a repetir els xàfecs. Continuaran limitats al Pirineu on avui, en punts de la Cerdanya i el Pallars, localment s'ha arribat als 20-25 litres.
A l'espera de la primera onada de calor
La situació es repetirà de cara a divendres. Sol i calor arreu, mentre que els ruixats de tarda encara estaran més restringits a l'Alt Pirineu. Les màximes es mantindran sense canvis respecte a dijous.
Ara bé, la pitjor part d'aquesta calorada sense fi s'espera per al cap de setmana. En aquest sentit, el Meteocat ha fet un preavís d'onada de calor de diumenge a dimarts. Caldrà veure en les pròximes hores com es concreta i en quines zones pot ser més intensa i persistent.
Com es determina una onada de calor?
Una onada de calor és un terme tècnic per determinar períodes sostinguts de temperatures molt elevades. En aquest sentit, per tal que es consideri oficialment cal que es compleixin diverses condicions.
- Que es produeixin temperatures extremes -han de situar-se al percentil 98 de les màximes de l'estiu del període 2011-2025.
- Que afectin el conjunt de Catalunya o una de les seves regions.
- Que aquests valors es produeixin durant tres dies seguits.
Ara bé, des de fa uns anys, els avisos per calor -siguin diürns o nocturns- es realitzen encara que només afectin un dia. En aquest sentit, la majoria d'estudis sobre l'impacte de la calor consideren que l'efecte acumulatiu és poc important i que, si s'assoleixen puntualment temperatures extremes, ja pot provocar problemes de salut.
40 graus abans de Sant Joan?
No és habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. De fet, només ha passat en tres ocasions d'ençà que el Meteocat té una xarxa absolutament representativa del país: 2017, 2022 i 2025. Actualment, amb les previsions sobre la taula, tot apunta que enguany podria tornar a succeir.