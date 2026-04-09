Onzè municipi amb positius per pesta porcina

Continua el degoteig de casos de pesta porcina africana. El Departament d'Agricultura ha confirmat aquest dijous al migdia onze positius més. D'aquesta manera, el balanç total de senglars infectats puja a 252. Cal recordar que el brot es va detectar a finals de novembre i el mateix conseller Òscar Ordeig reiterava aquesta setmana al Parlament que seria una crisi llarga.
"Bèlgica va ser el país més ràpid en superar-ho i va tardar 14 mesos a trobar el darrer positiu", va afirmar el titular d'Agricultura en resposta a partits com Junts i ERC que criticaven tant la manca de contundència a l'hora de realitzar les captures com de complir les restriccions a Collserola i a la resta de zones d'alt risc. Cal recordar que per declarar un país lliure de pesta porcina ha de passar un any sencer després de localitzar l'últim cas.
Un nou municipi amb positius
La principal novetat del balanç setmanal és la localització d'almenys un cas al Papiol. Aquest municipi del Baix Llobregat, inclòs des de fa mesos a la zona d'alt risc, fins ara estava lliure de pesta. D'aquesta manera, ja són onze els municipis amb senglars positius, repartits entre la zona zero del brot inicial de Cerdanyola i la serra de Collserola.
Els positius d'aquesta setmana, malgrat afectar un municipi més, no modifiquen la zona d'alt risc, que continua incloent 18 poblacions i provocant el tancament sine die d'espais naturals com Collserola.
Hi ha un total d'onze municipis amb positius:
- Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)
- Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
- Rubí (Vallès Occidental)
- Terrassa (Vallès Occidental)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Barcelona (Barcelonès)
- Sabadell (Vallès Occidental)
- El Papiol (Baix Llobregat)
I set municipis més d'alt risc on es continuen aplicant les màximes restriccions, que inclou la prohibició d'accés al medi natural, entre altres mesures.
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Polinyà (Vallès Occidental)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)