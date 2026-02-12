Els caps de govern dels països de la Unió Europea reunits aquest dijous al castell d'Alden Biesen (Bilzen, Bèlgica), han rebutjat el proteccionisme com a via de creixement, però s'han mostrat decidits a actuar contra la "competència deslleial" de potències com la Xina i els Estats Units. El president del Consell Europeu, António Costa, ha defensat una política comercial "activa" que protegeixi les empreses de la "coerció econòmica", mentre que el president francès, Emmanuel Macron, ha advocat per la "preferència europea" davant del canceller alemany, Friedrich Merz.
Costa, qui ha impulsat la trobada informal, ha desglossat les quatre àrees prioritàries per a la UE de cara als mesos vinents: aprofundir i completar el mercat únic, eliminar barreres internes, donar suport a les pimes i atraure inversions massives. En aquest sentit, ha emfatitzat que la UE ha d'aprofitar el seu potencial econòmic sense ser vulnerable a pressions externes.
Pols francoalemany per la "preferència europea"
Un dels moments clau de la jornada ha estat la roda de premsa conjunta de Macron i Merz, destinada a escenificar la cooperació de l'eix francoalemany en aquest moment d'urgència. El dirigent francès ha estat contundent sobre la situació dels mercats: "La pressió sobre nosaltres s'ha accelerat; veiem una competència deslleial molt forta, amb una pressió de la Xina i uns aranzels que ens han imposat els Estats Units [...] i això exigeix una reacció". Per al cap de l'Elisi, la prioritat de la UE implica tenir "una reacció a curt termini" basada a avançar en àmbits com la simplificació, el mercat únic i qüestions vinculades al finançament.
I tot això, amb un acord francoalemany "molt sòlid" sobre la Unió de Mercats de Capitals, ha sostingut Macron, fent referència a la iniciativa promoguda per les sis principals economies de la UE, entre les quals hi ha Espanya. El programa planteja augmentar la inversió conjunta en defensa, la Unió d'Estalvis i Inversions, el reforç de l'euro i establir més garanties per assegurar el subministrament de recursos crítics.
El president francès també ha identificat com una «prioritat» impulsar la preferència europea en la contractació pública, recalcant els sectors estratègics que puguin veure's amenaçats per les dependències exteriors. En canvi, el canceller Merz s'ha mostrat escèptic davant d'una situació que, vista des dels ulls alemanys, podria córrer el risc d'allunyar les inversions estrangeres de la UE. Merz s'ha cenyit a demanar una Unió que actuï de manera «més ràpida» i que compti amb una indústria competitiva.
Crítiques a la paràlisi i retrets d'Orbán
La trobada no ha estat lliure de tensions. El primer ministre txec, Andrej Babiš, ha carregat contra la "paràlisi" de les institucions europees, criticant el nombre de reunions que es fan sense veure avenços reals: "Els EUA i el Regne Unit fan negocis i nosaltres estem perdent", ha denunciat.
Així mateix, l'hongarès Viktor Orbán, s'ha desmarcat de la línia oficial i ha exigit que s'aturin les ajudes a Ucraïna per destinar aquests fons a la competitivitat interna, mentre que el belga Bart de Wever ha alertat que les polítiques mediambientals posen la indústria europea en "perill mortal" pels costos energètics.
Finalment, l'Alta Representant Kaja Kallas i el president lituà, Gitanas Nauseda, han coincidit a puntualitzar que, més enllà de l'economia, la independència estratègica, i la lluita contra les pràctiques coercitives de la Xina, són "una qüestió de seguretat nacional".