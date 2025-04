L'helicòpter accidentat a Nova York no tenia caixa negra

L'helicòpter on viatjava la família de Barcelona morta en un accident sobre el riu Hudson de Nova York dijous passat no tenia caixa negra, segons ha confirmat la Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB, per les sigles en anglès). En un comunicat, ha assegurat que la nau "no estava equipada amb cap gravador de vol" i ha afegit que tampoc tenia càmeres a bord.

L'agència ha explicat també que els submarinistes van continuar aquest dissabte recuperant les restes de l'helicòpter Bell 206 L-4, mentre els investigadors de l'NTSB van començar a avaluar el sistema de control de vol de la nau. Abans de l'accident, l'helicòpter havia completat set vols turístics. La darrera inspecció la va passar l'1 de març.

Bussos del departament de policia de Nova York continuen buscant el rotor principal de l'helicòpter, la caixa d'engranatge principal, el rotor de cua i una gran part del tub de cua. En les tasques s'està fent sevir maquinària d'exploració per identificar potencials ubicacions de les restes. Estava previst que les tasques continuïn aquest diumenge.

Aquest dissabte ja s'havien recuperat el fuselatge principal, inclosa la cabina de passatgers i la de comandament, la part davantera del tub de cua, les aletes estabilitzadores horitzontals i l'aleta vertical. Algunes de les peces recuperades s'han enviat als laboratoris de l'NTSB a Washington per a una inspecció "més detallada".

Els investigadors de l'NTSB es van reunir amb representants de l'empresa que operava els vols turístics, New York Helicopter Charter, per revisar els registres operatius, les polítiques i els procediments, els sistemes de gestió de seguretat i l'experiència del pilot. A més, van examinar dos helicòpters de la mateixa companyia.

Problemes financers i tècnics previs, segons The New York Times

D'altra banda, The New York Times assegura que el pilot havia estat membre de la Marina americana, havia obtingut la llicència per pilotar helicòpters el 2023 i treballava en aquesta empresa de viatges turístics des de feia unes setmanes. El diari relata també que abans de la caiguda de l'helicòpter al riu, diversos passejants haurien assegurat sentir un soroll molt fort.

El rotatiu explica en un altre article que helicòpters de la companyia ja havien patit problemes tècnics abans. En concret, en menciona un el 2013, quan una aeronau que feia un viatge turístic amb una família sueca, va perdre energia i va fer un aterratge d'emergència sobre el riu Hudson. Cap de les persones que anaven a l'helicòpter van resultar ferides greus. El segon incident va tenir lloc, segons el mateix diari, uns dos anys més tard, quan un pilot va haver de forçar un aterratge en veure que l'aparell començava a girar sense control.

El diari apunta també que la companyia havia tingut problemes financers i que el 2019 s'hauria declarat en bancarrota.

L'alcalde de Jersey City, Steven Fulop, ha parlat de tres teories sobre l'accident. "Hi ha la qüestió dels ocells, la dels drons i la d'una fallada mecànica", ha afirmat, segons recullen diversos mitjans americans.