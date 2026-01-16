Trump amenaça d'imposar aranzels als països que no donin suport al seu pla amb Groenlàndia

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat d'imposar aranzels contra tots els països que no donin suport al seu pla per a fer-se amb Groenlàndia, donant a entendre que la proposta europea de preservar la sobirania danesa del territori autònom a canvi d'una presència més gran de l'OTAN és insuficient.
"Podria imposar aranzels als països que no estiguin d'acord amb això de Groenlàndia. Necessitem Groenlàndia per a la seguretat nacional", ha assegurat aquest divendres el mandatari durant una roda de premsa celebrada a la Casa Blanca. Des de la Unió Europea s'ha intentat respondre a les preocupacions de seguretat que els Estats Units té sobre l'illa manifestant la seva predisposició a implicar-se més activament en la defensa d'aquesta.
De moment, Alemanya ha anunciat l'enviament a Groenlàndia d'un equip de reconeixement compost per 15 soldats, mentre que França, el Regne Unit, Països Baixos, Noruega, Suècia i Finlàndia també participaran en la iniciativa. No obstant això, Itàlia l'ha criticat qualificant-la de "broma".
Aranzels també contra els afins a l'Iran
El president dels Estats Units també va anunciar fa uns dies la mateixa estratègia d'imposició d'aranzels del 25% a les importacions de tots els països “que mantinguin relacions comercials” amb l'Iran, la qual cosa suposa una nova escalada de les tensions amb el “règim dels aiatol·làs”.
“Amb efecte immediat, qualsevol país que mantingui relacions comercials amb la República Islàmica de l'Iran pagarà un aranzel del 25% sobre totes i cadascuna de les transaccions comercials que realitzi amb els Estats Units d'Amèrica. La present ordre és definitiva i concloent”, va afirmar Trump en la seva xarxa social Truth Social. La mesura de Washington tracta de pressionar a Teheran a compte de les protestes multitudinàries que s'han saldat amb milers de morts, segons un recent balanç de l'ONG Human Rights Activists News Agency.
En aquest sentit, l'aplicació de nous gravàmens contra nacions com la Xina o l'Índia amenaça de ressuscitar la guerra aranzelària després de la treva acordada amb Pequín i l'obertura de negociacions amb Nova Delhi entorn de la redefinició dels fluxos comercials amb els EUA