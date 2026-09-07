Baqueira té vida més enllà de l’esquí: creix un 15% el nombre de turistes a l’estiu

Baqueira Beret tanca la temporada d’estiu amb un 15% més de visitants respecte de l’any passat, segons les dades facilitades per l’estació aranesa. La xifra consolida la tendència creixent dels darrers anys i reforça l’aposta per desestacionalitzar l’activitat turística més enllà de la temporada d’hivern.
Els remuntadors de l’estació han estat operatius durant 62 dies. El TSD Clòt der Os ha funcionat de l’1 de juliol al 30 d’agost, mentre que el TSD Bosque ha estat en servei fins aquest diumenge, 6 de setembre.
L’increment ha estat especialment destacat entre els visitants que han utilitzat els remuntadors per fer excursions a peu, que han crescut un 27,5% en comparació amb l’estiu anterior. També han augmentat els usuaris de bicicleta de muntanya, amb un increment del 12,2%.
Més demanda dels forfets de passeig i BTT
Els forfets de temporada també han registrat una evolució positiva. Els de passeig han crescut un 1,4%, mentre que els de BTT ho han fet un 3,4%.
Els telecadires han permès accedir als 11 recorreguts de BTT de Baqueira Beret, integrats en una xarxa de prop de 1.000 quilòmetres de rutes a la Val d’Aran. El circuit Telesèra ha estat el més utilitzat. Aquests itineraris es gestionen conjuntament amb el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Naut Aran.
L’activitat turística també s’ha reflectit en els allotjaments. L’Hotel Montarto ha assolit una ocupació mitjana del 65% durant els mesos de juliol i agost, un 2,82% més que l’any passat. Durant l’agost, l’ocupació va arribar al 82%.
Les pernoctacions han augmentat un 12,23% en el mateix període, mentre que els apartaments gestionats per Apartarent també han mantingut una evolució positiva.
Bon temps i una agenda d’activitats
La meteorologia ha acompanyat bona part de la temporada. El dia més càlid de l’estiu es va registrar el 15 de juliol a la cota 1.800 de Beret, amb una temperatura mitjana de 21 graus i una màxima de 29. El dia més fresc va ser el 26 de juliol, amb una mitjana de 10,3 graus.
L’única incidència destacada es va produir el 27 d’agost, quan el TSD Clòt der Os va haver de tancar temporalment a causa del vent fort.
La programació d’estiu també ha contribuït a atreure visitants. Entre els actes més destacats hi ha el concert d’El Petit de Cal Eril a la Bonaigua, dins del festival Dansàneu, que va vendre 300 entrades, i la Nit de les Perseides i l’eclipsi del 12 d’agost, que va reunir més de 1.200 persones. Aquella nit, el remuntador va funcionar excepcionalment fins a les 23 hores.
Una de les novetats d’aquest estiu, la instal·lació d’una zona de jocs inflables al Pla de Beret, ha tingut 860 usuaris infantils.
En l’àmbit esportiu, el Trail Festival Baqueira, celebrat el 4 de juliol en el marc de la HOKA Val d’Aran by UTMB, va reunir prop d’un miler de corredors a la prova SKY i més de 200 participants en les curses infantils.
La programació s’ha completat amb proves com la Pedals de Foc, el Trail Vielha-Molières, el Vielha Cycling Tour, la Montlude Skyrace i la Corsa des 15 Pòbles, així com l’esdeveniment femení She Bikes Gravity Experience.