Ferrocarrils supera el mig milió de viatges a la línia Lleida–La Pobla i marca un nou rècord històric

La línia ferroviària entre Lleida i La Pobla de Segur, operada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, ha assolit un nou màxim històric de demanda en superar els 500.000 viatges acumulats en els darrers dotze mesos. En concret, el servei ha registrat 501.732 passatgers entre maig del 2025 i abril del 2026, consolidant la tendència de creixement sostingut dels últims anys.
Aquest volum de viatgers representa un increment del 8,1% respecte al període anterior i confirma la bona evolució de la línia, que ja havia tancat el 2024 amb prop de 446.000 usuaris i el 2025 amb xifres properes als 487.000. En paral·lel, els primers quatre mesos del 2026 també han estat a l’alça, amb més de 161.000 viatges, un 11,8% més que en el mateix període de l’any passat.
Segons fonts de FGC, aquest creixement respon a diversos factors, entre els quals destaquen la millora de les freqüències —especialment en el tram entre Lleida i Balaguer—, l’ajust dels horaris per facilitar les connexions amb serveis d’alta velocitat i les inversions realitzades a la línia des del 2016, que superen els 90 milions d’euros.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha valorat positivament aquestes dades i ha assegurat que la línia viu una “tendència clarament a l’alça”, convertint-se en un exemple d’èxit de mobilitat ferroviària adaptada al territori.
Amb prop de 90 quilòmetres de recorregut, aquesta infraestructura connecta diverses comarques de Ponent i del Pirineu, com el Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà, i combina l’ús quotidià amb el turístic. En l’última dècada, la demanda s’ha multiplicat per més de sis, evidenciant la consolidació del tren com una alternativa real de transport en aquesta zona.