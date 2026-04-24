FGC millorarà la protecció contra despreniments a la línia de la Pobla

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat els treballs per a la millora de la protecció contra despreniments en un vessant de la línia entre Lleida i la Pobla de Segur, al baixador de Santa Linya, al terme municipal de Les Avellanes i Santa Linya (Noguera).
Concretament, s'hi instal·larà una barrera dinàmica de quatre metres d'alçada i 50 metres de longitud per aturar la caiguda de roques. A més, al talús de sota el vessant s'hi instal·laran 1.450 metres quadrats de malla adossada al talús amb un reforç d'ancoratge i un lligat de cable d'acer. Els treballs s'han adjudicat per un import de 154.000 euros més IVA i tindran un termini d'execució de dinou setmanes.
Amb aquesta actuació, Ferrocarrils haurà actuat en la millora de la protecció de 16 quilòmetres de talussos i vessants de la línia des que en va assumir la titularitat, amb diferents actuacions d'estabilització i d'instal·lació de barreres. "Les obres s'emmarquen dins del constant procés de manteniment i renovació de les infraestructures que Ferrocarrils duu a terme amb l'objectiu d’assegurar la robustesa de les instal·lacions i la fiabilitat i la puntualitat de les circulacions", indica la companyia.
Més de 90 milions d'inversió a la línia des del 2016
Les obres d'instal·lació de barreres dinàmiques formen part del pla d'actuacions de Ferrocarrils a la línia, que preveu intervencions en talussos, túnels, vessants, ponts, vies i enclavaments, a banda de la supressió de passos a nivell. En total, des que Ferrocarrils en va assumir el servei l'any 2016, ha invertit més de 90 milions d'euros en aquesta línia.