Lleida accelera el desenvolupament de Torreblanca amb 202 noves hectàrees industrials i logístiques

La Generalitat i la Paeria de Lleida han acordat donar un nou impuls al polígon industrial Torreblanca-Quatre Pilans, un projecte estratègic que preveu la creació de 202 hectàrees de nou sòl industrial i logístic al costat de l’N-240.
En la segona reunió de la comissió bilateral entre les dues administracions, celebrada aquest dijous, s’ha anunciat que els projectes de reparcel·lació i urbanització del sector es podrien aprovar durant el primer trimestre del 2027. Paral·lelament, s’estudien fórmules de col·laboració publicoprivada per finançar la futura estació ferroviària intermodal.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que els terminis avancen a bon ritme: “Estem volant. Més ràpid del que anem és impossible”. Per la seva banda, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmat que ja hi ha dos operadors interessats a instal·lar-se al futur polígon.
Torreblanca, una prioritat estratègica per al Govern
La Generalitat considera el desenvolupament de Torreblanca-Quatre Pilans una actuació clau per al futur econòmic de la ciutat. Després de l’aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU), el Govern preveu avançar en la tramitació dels projectes necessaris per fer realitat el nou espai industrial.
La comissió bilateral també ha acordat crear un grup de treball específic per agilitzar els tràmits i coordinar el desplegament del sector a través de l’Oficina d’Atracció d’Inversions de la Paeria.
Pel que fa a la infraestructura ferroviària, Dalmau ha explicat que s’estudia incloure la terminal intermodal de mercaderies i el baixador de passatgers dins del paquet d’inversions en infraestructures de 1.800 milions d’euros que el Govern vol impulsar amb participació publicoprivada.
La Generalitat avançarà la inversió per al nou recinte de Fira de Lleida
La reunió també ha permès concretar el suport del Govern al projecte del nou recinte de Fira de Lleida als terrenys de l’antiga hípica, amb una inversió prevista d’entre 80 i 100 milions d’euros.
La Generalitat assumirà inicialment els recursos necessaris per fer possible la construcció del nou equipament, que comptarà amb sis pavellons —cinc de nous i el pavelló desmuntable estrenat l’any passat— i oferirà 27.500 metres quadrats de superfície coberta.
Govern i Paeria disposen ara de sis mesos per definir el mecanisme jurídic i financer que permetrà executar el projecte, amb la participació posterior dels altres patrons de Fira de Lleida: Paeria, Diputació i Cambra de Comerç.
Nou Parc Sanitari de Lleida amb els hospitals Arnau i Santa Maria
En l’àmbit de la salut, la comissió bilateral ha acordat impulsar el futur Parc Sanitari de Lleida, que està pensat com un gran espai de referència per a les regions sanitàries de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran i la Franja.
Els compromisos inclouen reservar sòl per ampliar els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, crear un pla integral de mobilitat, reformar i ampliar les urgències hospitalàries i desenvolupar una nova helisuperfície.
També s’ha acordat avançar en nous equipaments sanitaris com el CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere, el futur CAP de Copa d’Or amb la base del SEM, la segona fase del CAP Bordeta-Mangraners i la futura ubicació del consultori dels Mangraners.
Més escoles bressol i una nova biblioteca a Joc de la Bola
En matèria educativa, Generalitat i Paeria han pactat avançar en el model d’illes educatives, que busca connectar les escoles bressol amb els centres de primària per reforçar la continuïtat educativa.
Entre les actuacions previstes hi ha:
- L’ampliació del recinte educatiu dels Camps Elisis amb una nova escola bressol.
- La reorganització de l’entorn educatiu Joan XXIII.
- L’ampliació de la llar d’infants municipal Gargot.
- La recuperació d’una escola bressol al barri del Clot.
- Els estudis per valorar un nou equipament educatiu a Ciutat Jardí.
A més, les administracions han acordat col·laborar en la construcció de la futura Biblioteca Municipal Joc de la Bola, que es preveu que sigui una realitat abans del 2030. El nou equipament s’ubicarà al carrer Alcalde Pujol i ampliarà la xarxa cultural de la ciutat.
L’alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que els acords assolits són “transcendents per avançar en la transformació de la ciutat” i per millorar serveis públics vinculats a l’economia, l’educació, la cultura i la salut.
El Magical s’incorpora al projecte Catalunya Media City
Finalment, en l’àmbit audiovisual, Generalitat i Paeria han acordat incorporar el Magical Media al projecte Catalunya Media City, una iniciativa que situarà Lleida com la tercera gran peça del hub audiovisual públic català.
El projecte unirà Lleida amb els espais de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i el Parc Audiovisual de Terrassa, amb l’objectiu de reforçar la projecció internacional del sector audiovisual català i potenciar una xarxa d’infraestructures dedicades a la producció, la formació, la recerca i la innovació digital.