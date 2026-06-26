Més de 3.000 milions per modernitzar els regadius catalans amb el canal d’Urgell com a projecte clau

El Govern de Catalunya preveu invertir 3.090 milions d’euros fins al 2040 per modernitzar 181.000 hectàrees de regadiu arreu del territori. La nova Estratègia d’inversions en regadius 2025-2040 s’ha presentat aquest divendres a Lleida pels consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau, amb un paper destacat per a les infraestructures de Ponent i, especialment, per al canal d’Urgell.
Un dels projectes més importants del pla és la modernització del canal d’Urgell, una actuació que comptarà amb una inversió prevista de 1.000 milions d’euros i que permetrà avançar cap a un sistema de reg més eficient i adaptat als nous reptes climàtics.
A més, l’estratègia contempla una inversió anual de 30 milions d’euros fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues, així com altres actuacions destacades com la modernització del canal de la Muga o la finalització de la xarxa de regadiu del Xerta-Sénia.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que l’objectiu principal és modernitzar la part de la xarxa de regadiu catalana que encara no està actualitzada i apostar per nous recursos hídrics, com les aigües regenerades. Segons ha remarcat, el context actual de canvi climàtic obliga el sector agrícola a “produir més amb menys”, amb un ús més eficient de l’aigua i de l’energia.
La nova planificació també estableix que els futurs projectes de regadiu incorporin instal·lacions fotovoltaiques per reduir els costos energètics i avançar cap a un model més sostenible. A més, es desplegaran sistemes de monitoratge amb dades en temps real per optimitzar el consum d’aigua.
Durant la presentació a l’Auditori Enric Granados de Lleida, davant de representants de comunitats de regants, agents econòmics i institucions, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que el pla respon a la voluntat del Govern de “recuperar el temps perdut” en matèria d’inversions en infraestructures hidràuliques.
L’estratègia també incorpora noves zones de reg de suport afectades per la falta de disponibilitat d’aigua, com les àrees vitivinícoles del Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat, amb l’objectiu d’incrementar la resiliència del sector agrari davant els efectes del canvi climàtic.
Segons el Govern, les actuacions previstes han de permetre reforçar la competitivitat de les explotacions agrícoles, garantir la continuïtat de l’activitat agrària i impulsar un model de reg més sostenible, basat en l’estalvi d’aigua, les energies renovables i la tecnologia.