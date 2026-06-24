Estabilitzen l'incendi en una zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi topogràfic declarat aquest dimecres en una zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.55 hores i l'incendi avançava en direcció contrària al poble.\r\n\r\nA les 17.32 hores el cos d'emergències ha estabilitzat el foc després de treballar en el flanc dret amb el Grup d'Actuacions Forestals (Graf), amb dues dotacions terrestres i una aèria. Ara, continuen controlant la zona amb 6 dotacions, una d'ella aèria.\r\n\r\nAquest tipus d'incendi anomenat topogràfic té una característica principal: el factor que condiciona la propagació del foc és el relleu del terreny, motiu pel qual les tasques d'extinció es poden complicar segons l'orografia.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetenen un menor per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida i fugir del lloc\r\n\r\n