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Estabilitzen l'incendi en una zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà

Els Bombers continuen treballant en la zona amb 6 dotacions

  • L'incendi a Isil en què treballen els Bombers -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juny de 2026 a les 16:37
Actualitzat el 24 de juny de 2026 a les 18:54

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi topogràfic declarat aquest dimecres en una zona de difícil accés a Isilal Pallars Sobirà. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.55 hores i l'incendi avançava en direcció contrària al poble.

A les 17.32 hores el cos d'emergències ha estabilitzat el foc després de treballar en el flanc dret amb el Grup d'Actuacions Forestals (Graf), amb dues dotacions terrestres i una aèria. Ara, continuen controlant la zona amb 6 dotacions, una d'ella aèria.

Aquest tipus d'incendi anomenat topogràfic té una característica principal: el factor que condiciona la propagació del foc és el relleu del terreny, motiu pel qual les tasques d'extinció es poden complicar segons l'orografia.

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