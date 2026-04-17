Dos menors detinguts per set estrebades violentes a dones d'edat avançada a Lleida

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida dos menors com a presumptes autors de set estrebades violentes a dones d'edat avançada, dues d'elles de 91 anys. Els assalts es van iniciar el 5 de març al voltant del carrer de la Mercè, on hi ha una llar de jubilats, un CAP i una església.
La policia apunta que l'especial vulnerabilitat i fragilitat de les víctimes, i la violència exercida, va provocar que dues d'elles patissin lesions rellevants amb ingrés hospitalari. Segons les declaracions de víctimes i testimonis, els autors serien molt joves i actuarien en grup. Entre dos i quatre joves s'abraonaven sobre la víctima i n'hi hauria d'altres donant suport a l'acció. Tot seguit, fugien en grup en direcció als Blocs Joan Carles.
Des del primer dia els mossos van obrir una investigació i van recopilar detalls dels fets per poder identificar els autors. També van començar a recopilar imatges de càmeres de seguretat i les patrulles van identificar grups de joves que es concentraven per la zona.
El passat 23 de març els agents van identificar al carrer dos menors que podrien correspondre als individus que apareixen en les imatges obtingudes. Es dona la circumstància que a partir d'aquell dia ja no es va produir cap altre fet.
Els investigadors van continuar analitzant les imatges de tots els fets i van determinar que, efectivament, els dos menors identificats serien dos dels principals autors de les estrebades violentes.
Aquest dijous els mossos els van detenir al mateix barri i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors. La investigació continua oberta per tal de determinar la identitat dels altres joves que haurien participat en els fets.