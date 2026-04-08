Dos morts en instal·lacions de reg a la Noguera i al Pla d’Urgell

La jornada d'ahir va quedar marcada pel dol a les comarques de Ponent. Dos accidents mortals en infraestructures hidràuliques han posat en alerta els serveis d'emergència, en una tràgica coincidència que s'ha cobrat la vida d'una dona de Balaguer de 73 anys a la Ràpita i la d'un treballador agrícola entre Castellnou de Seana i Golmés.
Una caiguda accidental a la Ràpita
El primer incident va tenir lloc a la tarda al nucli de la Ràpita, dins el terme municipal de Vallfogona de Balaguer. Una veïna de Balaguer de 73 anys, que havia sortit a passejar amb una amiga com feia habitualment, es va començar a trobar malament. Segons els testimonis, la dona va decidir seure a la vora d'una arqueta de reg per descansar a causa d'un mareig.
En aquell moment, va perdre l’equilibri i va caure a l'interior de l'estructura. Malgrat que la seva acompanyant va anar ràpidament a buscar ajuda, els serveis d'emergència —que van rebre l'avís a les 18.01 hores— no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Bombers de la Generalitat van haver d'utilitzar escales per recuperar el cos de la víctima de l'interior de la cavitat.
Trobat el cos d’un treballador al Pla d’Urgell
Poques hores després del primer succés, es confirmava una segona víctima mortal, aquest cop a la comarca del Pla d’Urgell. El cos sense vida d'un home d'origen africà va ser localitzat en una séquia en una zona compresa entre els municipis de Castellnou de Seana i Golmés.
La víctima, que residia a la ciutat de Lleida i treballava en el sector agrícola, va caure a l'aigua per causes que encara s'estan investigant. El corrent de la séquia el va arrossegar fatalment, impedint qualsevol maniobra de rescat per part dels efectius desplaçats fins al lloc dels fets.
Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per esclarir les circumstàncies exactes d'aquest segon accident, tot i que les primeres hipòtesis apunten, novament, a una caiguda accidental.