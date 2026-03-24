Fiscalia demana 17 anys de presó per a un home acusat de violar i maltractar la parella a l'Urgell

La Fiscalia demana 17 anys de presó per a un home acusat d'un suposat delicte continuat de violació, un delicte continuat de trencament de condemna, un delicte de maltractament habitual i un delicte d'amenaces lleus contra la seva parella a l'Urgell. Els fets s'haurien produït al domicili on convivien els anys 2023 i 2024. Segons el fiscal, el 2021 l'acusat i la víctima van iniciar una relació de parella en què l'acusat la humiliava, la intimidava i l'obligava a mantenir relacions sexuals. Malgrat la prohibició d'aproximació imposada pel jutjat, s'aproximava diàriament a la víctima i en una ocasió va accedir a l'interior del domicili. El cas es va instruir a Cervera i està previst que arribi aquest dijous a judici a l'Audiència de Lleida.
En concret, la Fiscalia demana per a l'home 12 anys de presó per un suposat delicte d'agressió sexual amb accés carnal, a més de 10 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'aproximar-se a menys de 1.000 metres de la dona i de comunicar-se amb ella durant 10 anys, i la prohibició de treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 20 anys.
Pel que fa al delicte continuat de trencament de condemna, pel qual l'home ja tenia antecedents i era reincident, l'acusació pública sol·licita 1 any de presó. A més, sol·licita 3 anys de presó pel maltractament habitual, que no pugui tenir ni fer ús d'armes durant 5 anys, ni aproximar-se a la dona ni comunicar-se amb ella durant 5 anys.
Finalment, per les amenaces el ministeri fiscal demana 1 any de presó, la prohibició per a la tinença i ús d'armes durant 5 anys, i la prohibició d'aproximar-se a la dona i comunicar-se amb ella durant 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que pagui una indemnització de 50.000 euros a la víctima per danys morals.